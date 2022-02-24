أستراليا: نقف إلى جانب الشعب الأوكراني في محنته

قال سكوت موريسون، رئيس الوزراء الاسترالي، إن استراليا ملتزمة بالاستجابة لأي مخاطر تهدد سلاسل التزويد، أو غيرها من القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الأوكرانيون يعانون بسبب القصف والعدوان، حيث إن القوات الروسية تتقدم نحو "كييف" وتُحيط بالحدود.

وأضاف سكوت موريسون خلال مؤتمر صحفي، أن يجب على الشعوب التي تهتم بالديمقراطية والحرية أن تقفاً معاً، مشيراً إلى أن استراليا تقف إلى هذه المباديء، وبالتالي فإن استراليا تقف بجانب الشعب الأوكراني.

وتابع رئيس الوزراء الاسترالي قائلاً: "نحن نعلم أن الأوكرانيون يعانون من محنة صعبة بسبب روسيا .. ونحن نعمل بشكل وثيق مع النيتو والدول الأعضاء فيه، فما نفعله هو العمل معهم بطرق أُخرى لا يمكنني أن أفصح عنها، ولكن ليست بالطريقة العسكرية".

وأردف سكوت موريسون: "سنعمل على عزل روسيا واستهداف أصولها".