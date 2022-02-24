ضبط تشكيل عصابي يروج الهيروين والشابو في سوهاج

أمر المستشار عمرو سباق رئيس نيابة قسم ثان سوهاج و المستشار أنور فؤاد مدير نيابة قسم ثان سوهاج ، حبس المتهمين بالإتجار في المخدرات، ٤ ايام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بارسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.



كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخليه مدير أمن سوهاج، تلقى اخطارا من اللواء محمد زين مدير ادارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بقيام عامل وموظف بالتأمين الصحي وسائق، بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رأفت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات و الرائد/شريف عبدالمحسن معاون اول مباحث قسم ثان، من ضبط تاجر المخدرات( احمد. ع. ر ) ٤٦ سنة عامل و مقيم ش الشريف قسم ثان سوهاج وضبط، تاجر المخدرات( صفوت. م . ح ) ٤٨ سنة موظف بالتامين الصحي ومقيم قريةقلفاو ( العمره ) مركز سوهاج ، وتاجر المخدرات( حسن. ح . ا ) ٢٦ سنة سائق و مقيم المخبز الآلى قسم اول سوهاج يقومون بالإتجار بالمخدرات وضبط بحوزتهما كمية لمخدر الشابو تزن ١٢٥٠ جرام كيلو و ربع تقريبا و عدد ٩١ تذكرة لمخدر الهيروين يزنوا ٢٧٥ جرام تقريبا ، ٢٢ اثنى و عشرون اداوت [ لمبات زجاجية ] لتعاطى مخدر الشابو ، و عدد ٣ هواتف محموله شخصيه ، و عدد ٧ هواتف محموله متحصلات من عملائهم المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم و تم التحفظ على المتهمين و المضبوطات و تم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٦٦٢ لسنة ٢٠٢٢ ادارى قسم ثان سوهاج.