للهواة ومُحبي السينما.. ثروت عكاشة الثقافي يقيم ورشة سيناريو مجاناً.. الأحد المقبل

يقيم مركز ثروت عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز " ورشة السيناريو" يوم الاحد المقبل الموافق ٢٧ فبراير الجاري في تمام الثالثة عصرا.



وقال الكاتب مجدي الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف علي مركز ثروت عكاشة الثقافي انه في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها المركز يتم تنظيم ورشة السيناريو مجاناً للهواة ومحبي السينما.



ويشرف علي الورشة السيناريست محمود خليل ومن المقرر أن يتناول الطريق إلي السيناريو السينمائي من خلال عدة محاضرات يقيمها بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون بجوار سينما رادوبيس بالهرم.

وكانت أقيمت خلال الايام الماضية فعاليات نادي "سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وكان قد تم عرض فيلم للإيجار ﺇﺧﺮاﺝ و تأليف إسلام بلال ومن بطولة خالد الصاوي محمد سلام شيري عادل، عصام السقا و تدور أحداثه في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة رجل على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.