وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن تفرض عقوبات على 24 فردا وكيانا بيلاروسيا

كجزء من رد الولايات المتحدة الجاد والواسع على الغزو الروسي الإضافي لأوكرانيا، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على 24 فردًا وكيانًا بيلاروسيًا بسبب دعم بيلاروسيا وتسهيلها وفقا لما قالته وزارة الخزانة الامريكية في بيان صحفي .

وقال الرئيس الامريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي "ليس لدي أي نية للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، حيث أعلن عن عقوبات جديدة على موسكو.

واضاف بايدن “اليوم ، في غضون ساعات من إطلاق روسيا العنان لهجومها ، اجتمع الناتو وأذن بخطة استجابة للتنشيط، وسيمكن ذلك قوات الناتو عالية الاستعداد من الانتشار في أي وقت وفي أي مكان تحتاج فيهما لحماية حلفائنا في الناتو على الحدود الشرقية لأوروبا”

وتابع “الآن أفوض قدرات إضافية للقوات الأمريكية بالانتشار في ألمانيا كجزء من رد الناتو ، بما في ذلك بعض القوات المتمركزة في الولايات المتحدة والتي وضعتها وزارة الدفاع في وضع الاستعداد منذ أسابيع”

وستؤثر العقوبات أيضًا على أعضاء مجلس الأمن الروسي ، بمن فيهم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ووزير المالية أنطون سيلوانوف ، ووزير العدل كونستانتين تشويتشنكو.

كما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن مصادرة جميع تصاريح التصدير لروسيا وإلغاء التصاريح الحالية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إن دول مجموعة السبع وافقت على فرض 'عقوبات مدمرة' على روسيا عقب قرار موسكو بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن عبر تويتر 'التقيت هذا الصباح مع نظرائي في مجموعة السبع لمناقشة هجوم الرئيس (فلاديمير) بوتين غير المبرر على أوكرانيا واتفقنا على المضي قدمًا في حزم العقوبات المدمرة وغيرها من الإجراءات الاقتصادية لمحاسبة روسيا'.