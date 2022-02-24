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منوعات

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

أحمد نجيدة
أحمد نجيدة

حصل الدكتور المصري «أحمد سعيد نجيدة» ابن محافظة الزقازيق على درجة الدكتوراة بامتياز من جامعة بورتسموث في بريطانيا في علوم المخ والأعصاب عن موضوع رسالته “الأمل و السراب في علاجات مرض شلل الرعاش"، ليصبح أصغر طبيب مصري يحصل على دكتوراه من بريطانيا.

كتب نجيدة عبر حسابه على فيسبوك: "من المعروف أن مرض الشلل الرعاش ليس له علاج شافي حتى الآن وغالبا ما يحدث في التجارب السريرية ما يسمى بال placebo effect .. أي أن شعور المريض بأنه يأخذ دواء جديد يؤدي إلى تفعيل الـ Reward System في الدماغ و الذي يعمل عن طريق الدوبامين و بهذه الطريقة يحدث تحسن زائف في بعض التجارب السريرية الغير محكمة المنهجية والضبط".

 

"الأمر الذي يؤدي بدوره إلى اندفاع المرضى لشراء أدوية غير فعالة بناء على نتائج دراسات ضعيفة مثل ما حدث مع الـ Coenzyme Q10 و ال Nilotinib الذي تم تناولهما بناء على دراسات ضعيفة في الماضي".

 

خلال دراسته في العام الأول بكلية الطب جامعة الزقازيق عام 2013، تعلم نجيدة الذي درس الطب في جامعة هارفارد بامريكا،  منهجية المراجعات، الـ Meta-analysis، أساليب خلق الدليل العلمي، تدقيق التجارب السريرية.

وعلى مدار سنوات دراسته في كلية الطب، قام نجيدة بعمل سلسلة متصلة من المراجعات المنهجية و التحليل الإحصائي للتجارب السرية الخاصة بأغلب العلاجات المرشحة لمرض الباركنسون، واستمرت دراسته وبحوثه حتى بعد تخرجه في سبتمبر ٢٠٢١)، فقد تم نشر أولها في نهاية ٢٠١٥ و آخرها في يوليو ٢٠٢١ الماضي.


يقول نجيدة: "خلال 8 سنوات قدمنا ١٧ بحثا علميا في هذه النقطة البحثية تحديدا .. منها ١٠ مقالات علمية منشورة دوليا في دوريات علمية محكمة (أقلها بمعامل تأثير ٢.٥) و ٧ ملخصات بحثية منشورة في مؤتمرات دولية (خارج مصر) أغلبها في مؤتمرات ال International Parkinson's and MDS Congress".

واليوم اجتاز أصغر دكتور مصري في بريطانيا بنجاح الامتحان الشفوي لمناقشة رسالته =(Thesis Defense) المقدمة في جامعة بورتسموث في بريطانيا.

وتشكلت لجنة المناقشة من ممتحن أول دكتور «كارل كاونسل» أستاذ واستشاري طب المخ والأعصاب بجامعة أبردين في اسكتلندا، ومحرر في مجموعة الاضطرابات الحركية في كوكرين.

 

وممتحن ثاني الدكتور «وسام ديب» أستاذ مساعد واستشاري طب المخ والأعصاب بجامعة ماساشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية ممتحن ثاني خارجي ود جراهام ميلز أستاذ العلوم الطبية في جامعة بورتسموث في بريطانيا كممتحن ثاني.

وقررت اللجنة منح أحمد نجيدة درجة الدكتوراة (PhD, Doctor of Philosophy) في علوم المخ و الأعصاب عن موضوع رسالته "The Hope and The Hype in Parkinson's Disease Treatments" وتعني "الأمل والسراب في علاجات مرض الشلل الرعاش".

 

أهداف الدراسة وفقا لنجيدة


١- تدقيق الدليل العلمي لإرشاد المرضى لمنع تناول أدوية غير مصرح بها لا تفيد ولكن قد تضر.

٢- إرشاد الأطباء و الباحثين إلى العلاجات التي (قد) تكون فعالة ليتم دراستها في المستقبل والعلاجات التي وصلت لمرحلة ال Futility (ثبت عدم جدواها).

٣- تم اقتباس هذه البحوث في بروتوكولات العلاج، مثل:
* في بريطانيا، بروتوكولات علاج مرض شلل الرعاش ٢٠١٧
* * UK NICE GUIDELINES 2017
* في أوروبا، بروتوكولات ال ESC لعلاج ال neurogenic orthostatic hypotension في مرض شلل الرعاش والأمراض العصبية الأخرى.
* في أمريكا، تستشهد Oregon State University Library بعدد من البحوث الخاصة بنا في إرشاد المرضى لما يتعلق بتناول المكملات الغذائية
 

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