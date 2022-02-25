اعتقال 1700 شخص في مظاهرات مناهضة للحرب في روسيا

اعتقلت الشرطة الروسية أكثر من 1700 شخص في مظاهرات مناهضة للحرب في عشرات المدن الروسية، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع بعد أن أصدر بوتين قرارا بغزو أوكرانيا.

وحسب فرانس برس، فأن الشعب الروسي كان متشككا بشأن خطط بوتين لغزو أوكرانيا، وتفاجأ الكثير من الروس بقرار بوتين شن هجوم شامل على أوكرانيا في الساعات الأولى من الخميس.

ومع الاجتياح القوات الروسي لأوكرانيا، قال الكرملين إنه من المؤكد أن الشعب الروسي سيدعم قرار الحرب وأن أوكرانيا بحاجة إلى “تحرير وتطهير من النازيين”.

ولكن تحدث العديد من الشخصيات البارزة علانية ضد الحرب، وتحدى الآلاف من الشعب الروسي قرار منع التظاهرات، ونزلوا إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد.