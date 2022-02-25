اليوم.. إياد نصار في جاردن سيتي من أجل "قانون العمل"

يواصل الفنان إياد نصار، تصوير أحداث مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “قانون العمل" اليوم الجمعة في أحد الشوارع بمنطقة جاردن سيتي.

مسلسل "قانون العمل" بطولة: إياد نصّار، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، وإسلام إبراهيم، ورشة كتابة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.

يذكر أن إياد نصار روج لـ فيلم 11:11 أحدث أعمالة الفنية ، عبر خاصية “ الستورى ” بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وطرح إياد نصار البوستر الخاص للفيلم معلقا عليها " لحظة واحدة ممكن تغير كل حاجة .. بس القدر مش بيتغير … 11:11 حاليا فى دور العرض.