عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. إياد نصار في جاردن سيتي من أجل "قانون العمل"

إياد نصار
إياد نصار

يواصل الفنان إياد نصار، تصوير أحداث مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “قانون العمل" اليوم الجمعة في أحد الشوارع بمنطقة جاردن سيتي.

مسلسل "قانون العمل" بطولة: إياد نصّار، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، وإسلام إبراهيم، ورشة كتابة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.

أبطال مسلسل قانون العمل يواصلون التصوير في شبرامنت

غياب إياد نصار وغادة عادل عن العرض الخاص لفيلم 11:11.. صور

يذكر أن إياد نصار روج لـ فيلم 11:11 أحدث أعمالة الفنية ، عبر خاصية “ الستورى ” بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

وطرح إياد نصار البوستر الخاص للفيلم معلقا عليها " لحظة واحدة ممكن تغير كل حاجة .. بس القدر مش بيتغير … 11:11 حاليا فى دور العرض.

اياد نصار قانون العمل جاردن سيتى ثراء جبيل ريهام عبد الغفور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

اليوم هو الأصعب.. أوكرانيا تصف الخطة الروسية لاقتحام كييف

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| لقاء سويدان: اعتزلت لمروري بفترة صعبة.. سمية الخشاب تعلق على الحرب بين روسيا وأوكرانيا

تكريم الفنانين.. تفاصيل ختام مهرجان يوسف شاهين

محمود الجندي .. مسيرة فنية ومشهد مهم في جنازته وسر "زوج الست"|فيديو

إياد نصار يستأنف تصوير مسلسل قانون العمل في جاردن سيتي

نجوم "اوبريت التأسيس" يتألقون في ملحمة وطنية قدمتها "هيئة السياحة"

سرقة المجوهرات المستخدمة في مسلسل The Crown

وفاء عامر تشيد بأداء بسنت حاتم في "بيت الشدة"

أبرز تصريحات حنان مطاوع لدنيا صلاح عبدالله في "حتة تانية"

ترشيحاتنا

نور ما بين الجمعتين.. فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ضمان 3 سنوات.. غرامة تواجه مورد خدمات التشطيبات والصيانة المنزلية فى هذه الحالة

كييف شبه خالية من الحركة بعد العملية العسكرية الروسية..شاهد

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب هجوم أوكرانيا "المتعمد"

دار نشر "عصير الكتب".. تأصيل فكر الإخوان ما بين تاريخ مشبوه وحاضر متخفّي

كييف تستيقظ على دوي صافرات الإنذار بعد التعرض لقصف روسي جديد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

تجاهل التهديدات ..هكذا باغت الرئيس الروسي العالم وبدء الحرب على أوكرانيا

لن نترك أوكرانيا.. حلف الناتو يتوعد روسيا بعد بدء الحرب

تهديد صريح من بوتين لأمريكا بـ حرب عالمية ثالثة.. في كلمته قبل الهجوم "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ