كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 26-2-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا.



#الحمل



مهنيًا ودراسياً

أنت انسان مبدع ومبتكر لا تتردد لعمل اشياء تفيدك , فاوض وساوم بجرأة وأعد قراءة حساباتك وقيّم الأوضاع بغية تعزيز استقرارك , أفكارك المميزة والفذّة تضمن لك مكانًا مرموقًا

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : اليوم ينصح لك الفلك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو إلى ذلك , المرتبط : لا تجعل غيرتك تعميك وحاول أن تتحاور مع الحبيب بصراحة. فخسارة الحبيب لا يمكن أن تعوّض، كن حذراً في تعاطيك معه وخفف من توترك

صحياً

استبدل الأكل غير الصحي بالخضراوات والفواكه والعصائر الطبيعية. الصحة هي الأغلى و عليك الالتزام بالتقليل من كمية الكافيين التي تشربها في مشروبات معينة مثل القهوة.



#الثور



مهنيًا ودراسياً

يوم مريح يخلق لك أعمالاً كثيرة وتتحسن الأجواء المهنية، أنت معطاء وخدوم وتحب العمل كثيرا.. واصل نشاطاتك.

عاطفياً واجتماعياً

علاقتك العاطفية تبدو جيدة ، وذلك بسبب احتوائك الدائم للأزمات، لا تدع الأمور تسير فى اتجاه خاطئ حتى لا تندم عليها فيما بعد، كن على قدر المسئولية واستغل كل الظروف للحصول على السعادة

صحياً

حاول أن تسترخى وتحصل على قسط كبير من الراحة ولا تدع الأمور تسير فى اتجاه خاطئ ,وخاصة الصحية لا تهمل في صحتك وكن على دراية بما يجب أن تقوم به لتكون أفضل، مارس الرياضة فهي تأتي على راس القائمة لمن يريدون أن يكونون فى حالة صحية ممتازة



#الجوزاء



مهنيًا ودراسياً

أنت قليل الصبر، وتميل إلى الاصعب دائماً , اليوم لا تثر اي خلاف وأدعوك الى الانسحاب من اي نزاع

عاطفياً واجتماعياً

المرتبط : لاتدع المشاعر السيئة تحيطك , بل حاول ان تشعر بالاطمئنان أكثر بوجودك مع الحبيب، لا تكن متصنعاً وتعامل معه بعفوية , الاعزب : الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك مع الشريك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، بل كن على استعداد

صحياً

أوضاعك الصحية جيدة، ولكن دائماً ما تهمل بعض الاطعمة والنشاطات الرياضية، التى يكون بها فائدة كبيرة، اهتم بكل هذه الأمور التى تبدو لك بسيطة إلا أنها فى غاية الأهمية



#السرطان



مهنيًا ودراسياً

ثقتك بالنفس تبدو قوية جداً ولو مررت ببعض المزاجية أحياناً، لا تكن من أصحاب التراخي والضعفاء

عاطفياً واجتماعياً

لا تكترث بالأقاويل وامض بكل قوتك . ضع هواجسك الشخصية جانباً ولا تسمح لأي متطفل بالتأثير سلبا في علاقتك بالشريك , اثبت على موقفك مع شريك حياتك، ولا تستمع إلى نصائح آخرين فربما تكون خاطئة

صحياً

تناول مشروبات مهدئة او عصائر طبيعية في المسا عوضاً عن المنبهات الكافئين كالقهوة او المشروبات الغازية او التدخين ، وحاول أن تقتنص قدراً من الراحة



#الأسد



مهنيًا ودراسياً

حاول ترتيب أمورك المادية. فكر جيدًا لتختار الطريق الصحيح والمناسب لك. ربما تستفيد من بعض الانتماءات الاجتماعية والفكرية والثقافية او من بعض المؤسسات خلال الفترة القادمة

عاطفياً واجتماعياً

حاول إلى التقرب من الحبيب بحنان ولطف، واستغلّ موهبتك وكلامك العذب لتشجيعه على البوح والإفصاح بالحب الذي بينكما

صحياً

حاول تنظيم وقتك او الابتعاد عن بعض الافعال التي لاتجد نفع منها بهدف ايجاد بعض الوقت لنفسك ولراحتك , حاول ممارسة رياضة المشي



#العذراء



مهنيًا ودراسياً

لا تفكر في الكثير من الأمور بنفس الوقت قد تتشتت ويضيع وقتك دون ان تنتهي من اعمالك , وبناء علاقة جيدة مع الزملاء تضمن لك الكثير من النجاح والراحة

عاطفياً واجتماعياً

لا تضع حدوداً لعلاقتك بمن تحب وتصرّف على طبيعتك المعهودة وكن ليناً في التعاطي , رغم الظروف الصعبة إلا أنّ قرب الحبيب هو المكان الأفضل للراحة والاسترخاء.

صحياً

المشي مهم جداً في أي وقت، ويساعدك على التفكير الأفضل وينسيك الضغوط المتراكمة , وتجنب تناول كل ما يسبب لك السمنة.



#الميزان



مهنيًا ودراسياً

يتجلّى الحظ ويكون مناسباً لك ولأعمالك أو لدراساتك , اسعى لتحقيق هدفك ولا تخشى خوض المغامرات والمخاطر.

عاطفياً واجتماعياً

الأجواء هادئة ورومانسية.. إنتهز الفرصة للخروج مع الشريك لترفيه. ، إن كنت متزوّجاً فقم بتأدية واجباتك الزوجيّة ، مع هدية لائقة و باقة ورد

صحياً

تبدو بصحة أفضل , قم مافي وسعك للحفاظ على صحتك , اليوم حافظ على مظهرك الحسن وخاصتاً في المساء



#العقرب



مهنيًا ودراسياً

دائما عليك الإبداع فلا يوجد شيء يستمر على حالة مهما تكون الظروف، فدائما التغير سنة الكون. تطورك وتقدم بالعمل مرتبط بتفكيرك ونظرتك للأمور. دقتك المهنية، تجعلك دائماً فى الأمام، والجميع يثق فى أمانتك

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : استوعب مواقف شريك حياتك أكثر من ذلك، لأن الأحداث لن تقف عند تفكيرك فقط، وحاول أن تقلل من ضغوطك العصبية , المرتبط : ينتظر منك الحبيب كثير من المشاعر الدافئة التى أهملتها فى الفترة السابقة، حاول أن تعوضه عن ذلك بالاهتمام والرعاية وتقديم بعض الهدايا

صحياً

لتضمن عدم حدوث أية وعكة صحية لجسدك اليوم، يجب أن تبتعد عن أي مكان يمكن أن يحمل الهواء الملوث أو أية جراثيم منتشرة او اي شيء خطير



#القوس



مهنيًا ودراسياً

ثقتك بالنفس تبدو قوية جدًا ولو مررت ببعض المزاجية أحيانًا، لا تكن من أصحاب التراخي والضعف. ولا تكن دقيقاً بل كن ذكيا في التعامل أيضا.

عاطفياً واجتماعياً

باستطاعتك إيجاد حلول مرضية ومقنعة لكل مشكلاتك العاطفية اذا وجدت , عليك ان تفكر جيداً فقط , لا وقت لديك اليوم كثيراً للرومانسيات وهذا غير مقبول عند الشريك.

صحياً

اليوم قد تبدو عليك ملامح التعب والإجهاد , لذا لا تعرّض نفسك للضغط الزائد أو للإرهاق



#الجدي



مهنيًا ودراسياً

ابحث أكثر عن الجزء المفقود فى أفكارك وما الذي يمنعها من التنفيذ، و يمكن أن تجعل مسيرتك المهنية أفضل بكثير لو أنك تجاهلت بعض الآخرين من حولك

عاطفياً واجتماعيا

حاول تلطيف الأجواء مع الحبيب دائما، تعامل مع شريك حياتك بشكل أكثر رومانسية، أنت تعبر عن مشاعرك بأفعال، لكن توجد مواقف تحتاج إلى الحديث فحاول أن تحقق المعادلة

صحيا

ركز أكثر فى هواياتك ومارس رياضتك المفضلة؛ كى تجدد طاقتك، ولكل شيء حدود، ويبدو أن حدود الحفاظ على رشاقتك غير موجودة لديك، أنت المسؤول.



#الدلو



مهنيًا ودراسياً

الوقت مناسب للمغامرة اذا كنت تنوي القيام ببعض المشاريع او الافكار , اجعل التصميم والتحدي يبدوان في عينيك

عاطفياً واجتماعياً

لا تغضب على الحبيب مهما كانت الظروف. انت تعرف جيداً كيف تخاطب الشريك وكيف تزيل اي توتر بينكما , حاول أن تتقرب إلى الشريك بكل الطرق لتلقى المزيد من الاهتمام

صحياً

الإرهاق البدني يحتاج إلى الراحة والنوم. لاتكثر السهر ولاتنسى شرب كميات المياه اللازمة



#الحوت



مهنيًا ودراسياً

عليك أن تحب ما تعمل و تحدد ما تريد أن تفعله بحب , أجل قراراتك المهمة للغد ولا تتسرع قد تصطدم بمشاكل وببعض المعاكسات اليوم

عاطفياً واجتماعياً

المرتبط : باستطاعتك غضّ النظر عن أخطاء الحبيب وتأجيل المواجهة كليّاً، خفّفا عنكما وابتسما للحياة , الاعزب : حدد طبيعة علاقتك مع الحبيب، ولا تدخل في نقاشات تعرف أنها تزعجه وقد تسبب له النفور منك والابتعاد

صحياً

أدعوك الى السهر والترويح عن النفس، إنما في مكان صحي ومناسب وأذا كنت تعاني من البدانة خسارتك للوزن مفيد جدا لصحتك.