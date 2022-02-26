رسميًا .. فورد تكشف النقاب عن شاحنة راجنر رابتور الجديدة |صور

تواصل شركة فورد الأمريكية من تعزيز تواجدها داخل السوق العالمي للسيارات، وذلك عبر باقة من الطرازات القوية، ومنها فئة البيك اب المميزة، والتي تضم النسخة الجديدة راجنر رابتور، وذلك بعد أن كشفت عنها النقاب لتكون واحدة من احدث الاصدارات ضمن اسطول سياراتها.

فورد تكشف النقاب عن شاحنة راجنر رابتور الجديدة

فورد تكشف النقاب عن شاحنة راجنر رابتور الجديدة

وبحسب موقع MOTOR1 المتخصص في مجال استراض السيارات، تأتي الشاحنة الجديدة راجنر رابتور بمحرك توربيني بسعة 3000 سي سي مزدوج، مكون من 6 اسطوانات طراز V، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 392 حصانا، و 430 نيوتن/متر من عزم الدوران.

فورد تكشف النقاب عن شاحنة راجنر رابتور الجديدة

بينما تستمد اوامر التسارع والانطلاق عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 10 سرعات، مع حزمة من انظمة الدفع ومنها، نظام Sport، ونظام Slippery، ونظام Rock Crawl، إلى جانب تقنية القيادة على الطرق الرملية والوحل، مع نظام الدفع القياسي ايضا.

فورد تكشف النقاب عن شاحنة راجنر رابتور الجديدة

وتتوفر الشاحنة باطارات all-terrain والتي يمكن استخدامها في كافة التضاريس والظروف المناخية، مع قياس يبلغ 17 بوصة، إلى جانب التصميم البارز والغائر الذي يمنحها افضلية التعامل مع تلك التضاريس، بالاضافة إلى عتبات جانبية بارزة، ونظام عادم مزدوج، واطلالة مزدوجة الكابينة مع صندوق خلفي.

فورد تكشف النقاب عن شاحنة راجنر رابتور الجديدة

وتحتوي شاحنة راجنر رابتور على شاشة داخلية تعمل بنظام SYNC 4 لعرض الوسائط المتعددة والخرائط مع برامج الملاحة، ودعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وشاحن لاسلكي للهواتف، إلى جانب نظام صوتي وترفيهي طراز B&O sound مكون من 10 مكبرات صوتية.