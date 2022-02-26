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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صنداونز في دوري أبطال إفريقيا

مباراة الأهلي وصنداونز
مباراة الأهلي وصنداونز

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت أمام نظيره فريق صنداونز في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

 

ويستضيف ستاد القاهرة مباراة الأهلي أمام نظيره صنداونز في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل مباراة الأهلي وصنداونز المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

ومن المنتظر أن يستعين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب القلعة الحمراء بتشكيلة تضم كل من: 

 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

 

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول

 

خط الوسط: إليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات

 

خط الهجوم: محمد شريف

 

ويسعي النادي الأهلي بقيادة مدربه موسيماني لتحقيق الفوز الأول في جولات دور المجموعات  من بطولة دوري أبطال أفريقيا أملا في تحقيق اللقب الحادي العاشر من البطولة بتاريخ المارد الأحمر.

 

ورصد موقع صدى البلد تاريخ المواجهات بين الأهلي وصنداونز 

 

التقي النادي الأهلي نظيره فريق صنداونز 10 مرات شهدت تفوق المارد الأحمر في خمس مواجهات وتعادل الفريقان 4 مرات وخسارة وحيدة للشياطين الحمر.

 

واجه النادي الأهلي نظيره الجنوب إفريقي صنداونز لأول مرة عام 2001 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

 

ثم التقي الفريقان في مباراة العودة وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة.

 

التقي الفريقان عام 2007 وانتهى اللقاء 1-1.

 

وفاز الأهلي بمباراة العودة أمام صنداونز بنتيجة 0-2.

 

تلقي النادي الأهلي خسارة كبيرة عام 2018 وفاز نادي صنداونز حينها بخماسية نظيفة.

 

فاز النادي الأهلي في مباراة العودة على صنداونز بهدف نظيف.

 

في عام 2020 التقي الفريقان وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد فيما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.

 

في عام 2021 تغلب النادي الأهلي على صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة 0-2 وتعادل الفريقان 1-1 في مباراة العودة.

 

وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا جاء بعدما تغلب على الحرس الوطني بطل النيجر، عقب التعادل في النيجر بهدف لكل فريق، والفوز بـ 6 أهداف مقابل هدف ليتأهل الفريق بمجموع المباراتين 7/ 2، واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالتعادل سلبياً أمام الهلال السوداني.

 

فيما بلغ فريق صنداونز دور المجموعات بعد التعادل مع فريق مانيما يونيون في مباراة الذهاب بنتيجة 2/2، قبل أن يفوز في مباراة العودة بنتيجة 2/0، وفي دور المجموعات فاز صنداونز في اللقاء الأول على الهلال السوداني بنتيجة 1/0 قبل أن يتعادل مع المريخ في الجولة الثانية سلبياً.

 

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب تلك المسابقة من العام الماضي على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وهو الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 10 ألقاب.

الأهلى صنداونز دوري ابطال افريقيا ستاد القاهرة بيتسو موسيماني محمد الشناوي علي معلول ياسر ابراهيم اليو ديانج أفشة عمرو السولية حسين الشحات محمد شريف

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