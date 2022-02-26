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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

 تعيين 2688 شابا منهم 29 "قادرون باختلاف" بمحافظة المنوفية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2688 شاباً ، من بينهم  29  "قادرون باختلاف" ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5770   شابا باحثاً عن العمل .

وأشار الوزير إلى أن المديرية استخرجت 3000 شهادة قياس  مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة ، فضلاً عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت فى 9 منحة مولود جديد بإجمالى 18 ألف جنيه ، و 3 منح زواج لـ 3 عمال بإجمالى 9 آلاف جنيه ، وصرف 10 آلاف جنيه منحة وفاة العامل ، فضلاً عن صرف 35 ألف جنيه إستكمال لمنحة المولد النبوي الشريف لـ 70 عاملاً من المسجلين .

وأوضح على حامد الزقم  مدير  المديرية - في تقريره  للوزير -عن  ما تم إنجازه خلال يناير الماضي ، إلى أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على  962 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 104 محضر لمنشآت مخالفة للقانون ، وإعطاء مهلة قانونية 179 منشأة ، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي  395 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير  246 محضراً  للمنشآت المخالفة ، ومنح 48 ترخيص لمنشأة.

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IMG_6839
محمد سعفان وزير القوى العاملة قادرون باختلاف تعيين 2688 كعب العمل

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