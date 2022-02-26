موظفو السفارة الأوكرانية في موسكو يغادرون إلى لاتفيا

أعلنت وزارة الخارجية في لاتفيا، اليوم "السبت"، عن مغادرة موظفي السفارة الأوكرانية في موسكو إلى لاتفيا، وسط مخاوف أمنية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في لاتفيا في تصريح لوكالة “رويترز”، إن موظفي السفارة الأوكرانية في موسكو غادروا إلى لاتفيا.

وأضافت: "جاء هذا بناء على التماس قدموه ووافقنا على الفور، نحن نساعدهم في العملية ونساعد في توفير أماكن الإقامة لهم".

ورفضت المتحدثة الإفصاح عما إذا كان موظفو السفارة قد وصلوا بالفعل إلى لاتفيا مشيرة إلى مخاوف أمنية.



وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها، الخميس، ضد أهداف في أوكرانيا.