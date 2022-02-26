الجيش الروسي يقر باستخدامه صواريخ كروز المجنحة في قصف أوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استخدام القوات الروسية لصواريخ كروز المجنحة ضد أهداف عسكرية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف: "شنت القوات الروسية خلال الليل ضربة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى باستخدام صواريخ كروز من الجو والبحر ضد البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا".

وشدد كوناشينكوف على أن الضربات العسكرية الروسية تقتصر فقط على البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، دون المناطق المدنية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها، الخميس، ضد أهداف في أوكرانيا.