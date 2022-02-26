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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة التضامن تلتقي بعدد من الجمعيات الأهلية المشاركة في «حياة كريمة» بأسوان

صدى البلد

استهلت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارتها لمحافظة أسوان اليوم السبت، بلقاء عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمراجعة الموقف التنفيذي، وبالجمعيات الشريكة في برنامجي «مواطنة»، و«وعي» ، وذلك بحضور السيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والسيد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر.

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وشهد اللقاء، التركيز على تنشيط التثقيف والحوار المجتمعي حول موضوعات حقوق الإنسان وتعظيم الوعي الإيجابي في كثير من القضايا الاجتماعية والخاصة بالاتجاهات والسلوكيات المجتمعية التي تؤثر على سير التنمية.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية لاسيما أنه في هذا العام 2022، تعمل وزارة التضامن على تعظيم الشراكة مع الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات وتقديم كافة سبل الدعم لمنظمات المجتمع المدني بشكل عام، وعلى رصد وإبراز جهودهم المبذولة حتى يتم تقدير الخدمات المقدمة في مقابل الفجوات القائمة في المجالات المختلفة.

وزيرة التضامن تحضراللقاء السنوي للأعمال الخيرية والتنموية للجمعيات الأهلية

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي وسفير الاتحاد الأوروبي، والوفود المرافقة، لحضور اللقاء السنوي للأعمال الخيرية والتنموية للجمعيات الأهلية الشريكة بمحافظة أسوان تحت مظلة مؤسسة "أم حبيبة"، إذ تقوم المؤسسة بتنفيذ برامج وأنشطة في 34 من المجتمعات القروية وشبه الحضرية المستهدف تطويرها في إطار تنفيذ مشروع " تحسين التنمية المحلية" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلي تقديم خدمات تنموية تراعي النوع الاجتماعي وتعظم مشاركة المجتمع، وتحسن فعالية واستدامة المشروعات التنموية المنفذة، هذا بالإضافة إلي تنفيذ أنشطة تمكين اجتماعي واقتصادي تستهدف النساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية.

 

 

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التضامن أسوان مواطنة الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان

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