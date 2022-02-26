رسالة جديدة لـ العالم.. روسيا: مستعدون لحل الأزمة الأوكرانية.. تفاصيل

أكدت الخارجية الروسية، اليوم السبت، استعدادها للعمل مع جميع القوى البناءة لحل الأزمة الأوكرانية في مجالات السلام والاستقرار.

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي سقوط ثلاث قذائف نارية من الجانب الأوكراني على منطقة "ميليروفسكي" في ضواحي منطقة روستوف الروسية.



وذكر بيان للهيئة اليوم السبت: "سجلت مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي سقوط ثلاث قذائف من عيار 120 ملم، أطلقت من الأراضي الأوكرانية وسقطت في منطقة ميليروفسكي بضواحي مقاطعة روستوف"، نافيا وقوع أضرار وضحايا .



يُذكر أن روستوف تقع على الحدود مع إقليم "دونباس" الأوكراني.