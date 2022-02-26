أصغر عازفة على الطبلة تكشف سبب شهرتها على السوشيال ميديا

قالت لوجين أيمن الدكرونى، أصغر عازفة على الإيقاع، إنها ولدت في محافظة الأسكندرية وفي الصف الثاني الإعدادي، وارتبطت بآلة الطبلة بعد رؤيتي لفيديوهات لفتيات يلعبن الطبلة بشكل مبهج على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعني أن أكون واحدة مثلهن فبدأت التعلم منذ عام ونصف العام، ونجحت خلال تلك الفترة في المشاركة في عدد من الفعاليات الثقافية والفنية في قصر ثقافة الأنفوشي، وعدد من قصور الثقافة بداخل الأسكندرية.

وأضافت "أيمن"، خلال لقائها مع الإعلامية هدير الشناوي، ببرنامج "جوانا فن"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أهلي هم من شجعوني على ممارسة آلة الإيقاع "الطبلة"، لا سيما والدتي التي كانت معي خطوة بخطوة في التدريب والحفلات والسفر من محافظة لأخرى من أجل هوايتي التى أحبها، معقبة: "ماما سر نجاحي ومدربي محمد عقلة، وبذلوا معايا مجهود كبير جدا لتطوير موهبتي".

وأشارت لوجين أيمن الدكرونى، أصغر عازفة على الإيقاع، إلى أنها انجذبت لآلة الطبلة دون عن غيرها بسبب إيقاعها وكونها الأساس في أي موسيقى، معقبة: "مفيش موسيقى تنقع من غير الطبلة لأنها هي اللي بتظبط الإيقاع، ده غير أنها آلة البهجة كل اللي يسمعها يفرح وينبسط".

وشددت على عزمها تنمية موهبتها دون الالتفات لكلام الناس الذي اندهش البعض من رؤيتها في الحفلات، وسرعان ما اندمجوا في الإيقاع واعجبوا بالأداء، مشيرة إلى أنه لم يقف الأمر على الحفلات فقط، بل نشرت فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال عزفها على الطبلة على أغنية الفنان حسين الجسمي "لقيت الطبطبة"، وهو ما تبعه ردود فعل إيجابية من جمهور السوشيال ميديا، بالإضافة إلى إعجاب الكثير من المشاهير الذين تفاعلوا معها و أشادوا بأدائها وحرصوا على تشجيعها لاستكمال العمل والتدريب على موهبتها.

