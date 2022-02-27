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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تجبر بخاطره.. محامي رشوان توفيق: أدعو ابنة الفنان للصلح حتى لا يزداد ألمه.. فيديو

رشوان توفيق
رشوان توفيق

قال الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، إنه كُلف بالحضور أمام المحاكم للدفاع عنه، متابعا: "ابنة الفنان رشوان توفيق رفضت جميع محاولات دعوتها للصلح واستمرت في الخصومة".


وأضاف "مجدي مهران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "اليوم صدر حكم بإحقاق الحقيقة ورد اعتبار للفنان القدير رشوان توفيق"، لافتا: "أدعو الأستاذة آية ابنة الفنان رشوان توفيق أن تجبر بخاطر والدها وتحسن إليه، وتحل المشكلة في بيت العائلة حتى لا يزداد ألم الفنان القدير".


وأشار: "الحكم الذي صدر اليوم برفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق وإلزامها برد مبلغ 894 ألف جينه، لا يكون نافذا إلا بعد استنفاذ طرق الطعن في الحكم، لأنه بعد صدور الحكم يكون هناك فترة 40 يوما يحقق الطعن فيها بالاستئناف".

 

وأوضح: "الأكيد أن ابنة الفنان رشوان توفيق ستقوم بالاستئناف على الحكم ما دامت لم ترتضي دعوة الصلح، وستستمر في العند والخصومة وستقوم بعمل استئناف قبل 40 يوما".

 

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