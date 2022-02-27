مراجعة لأفضل الإطارات فائقة الأداء لعام 2022.. فيديو

تعتبر الإطارات عنصراً هاماً في السيارة عندما يتعلق الأمر، حيث تعتبر الإطارات هي الجزء الوحيد من سيارتك الذي من المفترض أن يلمس الأرض، وهذا يعني أن كل الهندسة التي تم إدخالها في مجموعة نقل الحركة والتعليق والأنظمة الإلكترونية في سيارتك يتم توجيهها عبر الإطارات.

مراجعة لأفضل الإطارات فائقة الأداء لعام 2022

قامت قناة TyreReviews على موقع يوتيوب لتزويدنا بتحديث عن أفضل الإطارات أداءاً لعام 2022، فعندما يتعلق الأمر بإطارات الأداء، فهناك عدد كبير من الخيارات للاختيار من بينها. يمكنك العثور على إطارات من الأسماء الكبيرة التي سمعت عنها مثل Michelin و Continental و Goodyear و Toyo، ثم هناك علامات تجارية أصغر حجمًا وقادمين جدد إلى السوق مثل Federal و Kumho و Nankang و Vredestein، وقد يكون من الصعب جدًا معرفة الإطارات التي تختارها خاصة إذا كنت تختار شراء إطار مختلف عن ما جاء في السيارة في شكل مخزون.

في عالم الإطارات المزيد من المال لا يعني دائمًا أداء أفضل، لذلك من المهم إجراء اختبارات مثل هذه قبل أن تتمكن من اتخاذ قرار حاسم يحتاج الإطار إلى الأداء في العديد من مواقف الاختبار الفريدة في هذا الفيديو، نرى الأداء الرطب، والتعامل الجاف، والفرامل، ومقاومة التدحرج.

إذا كنت تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من سيارة الأداء الخاصة بك فسترغب في إيلاء اهتمام وثيق لهذا الفيديو، حيث كانت الفجوة بين الإطارات ذات الأداء الجيد والشيء الموجود في الطبقة السفلية أكثر من بضع ثوانٍ وهي أبدية على مضمار السباق وهذا يعني أيضًا أداءً أقل في كل جزء من تجربة القيادة الخاصة بك على الطريق، حيث تؤثر الإطارات على التسارع والكبح والتحكم وتفاعل السائق.