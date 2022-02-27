هشام يكن: كارتيرون سبب الهزيمة من الوداد.. ومفيش لاعب موجود فى مركزه| فيديو

قال هشام يكن، نجم الزمالك السابق، إنه حزين للهزيمة التي منى بها الفارس الأبيض أمام نظيره الوداد المغربي، مساء السبت، بدوري الأبطال.



وأضاف هشام يكن خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن الزمالك تراجع كثيرا بعد هدفه المبكر الذي جاء عن طريق أحمد سيد زيزو، ليفتقد الفريق بعدها للجماعية ويعتمد على اللعب الفردي.

وأوضح هشام يكن، إن باتريس كارتيرون، يعد أحد أسباب هزيمة الزمالك، نظرا لفشله في قراءة المباراة، أو إجراء تعديلات مناسبة، بجانب عدم قدرته على قيادة الزمالك للحفاظ على تقدمه، ليتلقى بعدها ثلاثة أهداف.

وأكد هشام يكن، إن الزمالك يمتلك لاعبين مميزين، لكنهم ظهروا بشكل متراجع للغاية، ويرجع ذلك لعدم تواجد كل لاعب في مركزه، مضيفا إن الزمالك لايزال يمتلك حظوظا في التأهل رغم صعوبة ذلك.