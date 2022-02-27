باستخدام السحر.. امرأة تهدد سكان قرية بالثعاببن السامة لسرقة أموالهم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما لامرأة تستخدم أفعى الكوبرا السامة لتهديد الناس وسرقة أموالهم في إحدى القرى الهندية.

انتشر مقطع فيديو لامرأة هندية تحمل تسحر لتهديد السكان في قرية تامبارام بـ تاميل نادو، من أجل انتزاع أموالهم، مما دفع الشرطة لإطلاق عملية موسعة بحث عنها.

قال ضابط في مركز شرطة تامبارام لوكالة IANS الهندية، إن المرأة بدت بدوية وساحرة ثعابين، وأوضح أنها أخبرت السكان بانتمائها إلى منطقة فيلوبورام.

وتؤكد الشرطة أن المرأة كانت تتنقل من منزل إلى آخر في ميبادو بـ تامبارام وتطلب نقوداً وملابس من السكان، فإذا ما رفضوا، أخرجت ثعبانًا من السلة وأخافتهم به.

يقول «أوكوماران ناير»، أحد سكان ميبادو لـ IANS: "ذات صباح جاءت المرأة تطلب المال من المنازل، وعندما رفض الناس منحها نقودًا، فتحت سلة وعزفت على آلة فخرجت منها الكوبرا".

مما أجبر السكان المذعورين على إعطائها النقود والملابس لإبعادها والتخلص منها، وقد قام أحد الأشخاص بتصوير الحادث الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاحظته الشرطة.

وأشار إلى أن المرأة أخبرت الناس أن ابنها يعيش في تامبارام وأنها كانت تحمل الكوبرا كلما زارت ابنها بالقطار، وقد انضم مسئولو الغابات إلى الشرطة في مطاردة المرأة.