أهمية الدعامات لعلاج مشكلة ضعف الانتصاب

قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري جراحة الذكورة والعقم، إن الدعامات حل لضعف الانتصاب عند الرجال، وهي عبارة عن جسم يضاف لنسيج العضو الذكري ليمنحه الصلابة.

وأوضح ياسين الفقي، خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن الدعامة تحل مشكلة الزوج بشكل نهائي، موضحا أن نسبة كبيرة من أمراض ضعف الانتصاب تأتي نتيجة مرض السكر.

ولفت إلى أن 60 % من الحالات المرضية التي يلجأ فيها الزوجان للحقن المجهري يكون سببها الرجل وليس السيدة .

وأضاف ياسين الفقى، أن شكل الحيوانات المنوية وجودتها له تأثير على الإنجاب ، منوها أن الفكرة لا تقف فقط على توافرها ، بل على جودتها .

وأشار ياسين الفقي، إلى أن فرصة علاج الزوج وإيجاد الحيوانات المنوية أصبحت حاليا 60% بنسبة علاج 6 من أصل 10 رجال وتكون المشكلة قابلة للحل وقتئذ ، منوها أن التأخر فى نمو الخصيتين يؤدى لتأخر فى البلوغ ينتهى بتأخر الإنجاب.

