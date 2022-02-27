عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: تطوير الخطين الأول والثاني للمترو يهدف لحماية أرواح الركاب وسلامتهم

النائبة ميرفت الكسان
النائبة ميرفت الكسان عضو مجلس النواب

قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه بتوجيهات الرئيس السيسي تعمل وزارة النقل على قدم وساق في تنفيذ أعمال التطوير الخاصة بهيئة السكك الحديدية بصفة عامة و مرفق مترو الأنفاق بصفة خاصة، وذلك من خلال إعادة هيكلة البنية التشغيلة لهما.

وأكدت "الكسان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تعاقد وزارة النقل على توريد أكثر من 50 قطارا مكيفا للخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق بالتعاون مع شركة فرنسية، يأتي في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، معقبة: "كل أوجه التطوير التي تشهدها هذه المرافق هدفها الحصول على أداء فائق الجودة لها".

وأضافت عضو لجنة الخطة، أن مجلس النواب وافق منذ أيام قليلة على اتفاقية تقضي بالموافقة على منحة البنك الأوروبي  لتجديد القاطرات ولشراء 100 جرار أيضا، مما يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة على التطوير والتنمية في مجال النقل والمواصلات.

و ثمنت البرلمانية، الجهود المبذولة في عملية التطوير، التي من أهم أهدافها حماية أرواح المواطنين وإحداث التنمية بمجال النقل وفقا لأحدث المقاييس العالمية.

وزير النقل الكوري:خطة لتمويل توطين عربات خط مترو الأنفاق 2 و3 بمصر

اقتصاد السعودية| وزارة النقل تطلق حملة «نحو طرق متميزة وآمنة» للعام الثاني

وقعت وزارة النقل مؤخرًا، عقد تصنيع وتوريد 55 قطارا مكيفا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة مع شركة “ألستوم” الفرنسية.

ووضعت وزارة النقل، خطة لتطوير الخطين الأول والثانى للمترو للحفاظ على الأصول وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الافتراضي "أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم وكذلك الوحدات المتحركة"، حيث تم تشغيلها منذ وقت كبير وتقادمت نظم التحكم والتشغيل، وأصبح هناك العديد من الصعوبات فى توفير قطع الغيار اللازمة.

وأكد كامل الوزير، وزير النقل، أن القيادة السياسية وجهت بالتطوير الشامل للخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق لمواكبة الطفرة التى تتم حالياً فى وسائل الجر الكهربائى "النقل الأخضر" الصديق للبيئة.
وتسعى وزارة النقل لتطوير الخط الأول الذي اعتبره "الوزير" العمود الفقري لشبكة مترو الأنفاق.

ويعبر الخط الأول للمترو القاهرة الكبرى من الجنوب إلى الشمال، وهو أول خط مترو أنفاق في أفريقيا والشرق الأوسط بدأ تشغيله فى 1987 وحتى الآن.

وتجري وزارة النقل أعمال التطوير لهذا الخط لضمان استمرارية الخدمة التى يقدمها والحفاظ على أصوله بما في ذلك أسطول الوحدات المتحركة العاملة به، حيث يعمل على الخط حالياً 75 قطارا منها 32 قطارا تم توريدها من شركة ألستوم منذ 35 عاما وأصبحت متقادمة لا يوجد لها قطع غيار ولا يوجد جدوى من تأهيلها، وقد تؤثر على سلامة التشغيل.

وسيتم توريد 55 قطارا مكيفا للخط الأول للمترو ضمن الخطة التى وضعتها وزارة النقل لتطوير الخطين الأول والثانى لخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الافتراضي، لينقل الخط 1.6 مليون راكب /يوم بدلاً من 1.2 مليون راكب/يوم يتم نقلهم حالياً.

ومن المخطط طبقا لحديث وزير النقل، مد الخط الأول من المرج إلى شبين القناطر بطول 19 كم، مشيرا إلى أنه سبق وتم توريد 20 قطارا مكيفا للخط الأول تعمل على الخط منذ 2016، بالإضافة إلى أنه تم توقيع عقد لإعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطارا آخر للخط الأول.

 

 

وزارة النقل مترو الأنفاق البنك الاوروبي الاتصالات القاطرات وسائل الجر الكهربائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

اشتعال الحرب.. مدن أوكرانيا تدعو سكانها إلى الاحتماء بالملاجئ على الفور

بوتين يخرج عن صمته.. أوكرانيا تتقدم بشكوى ضد روسيا أمام العدل الدولية

القضاء الاداري يحيل دعوى أرملة الاعلامي وائل الابراشي لشطب عضوية طبيب للمفوضين

المهن التمثيلية تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

شافها في وضع مخل| جزار يقتل ابنته بـ شومة ومفاجأة من والدتها

بحضور كبار الفنانين.. تشييع جنازة جالا فهمي من مسجد مصطفى محمود| فيديو وصور

التموين: تأمين سفينة وادى العرب وخروجها محملة بشحنة قمح من أوكرانيا

ترشيحاتنا

ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة.. طالبة في الصعيد تبتكر علاجًا لسرطان الثدي|فيديو

نقل 100 ألف موظف حكومي للعاصمة الإدارية بعد 3 سنوات

مولد السيدة زينب.. الصوفية يواصلون احتفالهم برئيسة الديوان.. وعصام درويش أبرز المداحين

أبرز الهواتف والتقنيات المتوقع الإعلان عنها خلال مؤتمر MWC 2022

مصر تدعو لاجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية للتباحث حول التطورات في أوكرانيا

مزاد سيارات حكومى جديد فى مارس .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... الحزن يخيم على عمر خيرت أثناء توديع جالا فهمي زوجته السابقة

السم في العسل.. TikTok سلاح روسيا المضلل في الحرب على أوكرانيا

شاهد.. أوروبا كلها تنزل إلى الشوارع ضد موسكو.. و رسالة خاصة لزعيم روسيا

طريقة عمل خيار مخلل صحي.. 3 وصفات مختلفة

فيديو

وداعًا نجمة التسعينيات.. تعرف على سبب وفاة جالا فهمي |فيديوجراف

عملت مشاكل كتير وكنت عايز أطلع ضابط شرطة.. تصريحات الفنان أحمد زاهر

تدمير 14 طائرة و102 دبابة.. أوكرانيا تعلن حصيلة صدّها للغزو الروسي

سمير صبري أحدثهم.. فنانون دعمهم الرئيس السيسي في أزماتهم الصحية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ