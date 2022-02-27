برلمانية: تطوير الخطين الأول والثاني للمترو يهدف لحماية أرواح الركاب وسلامتهم

قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه بتوجيهات الرئيس السيسي تعمل وزارة النقل على قدم وساق في تنفيذ أعمال التطوير الخاصة بهيئة السكك الحديدية بصفة عامة و مرفق مترو الأنفاق بصفة خاصة، وذلك من خلال إعادة هيكلة البنية التشغيلة لهما.

وأكدت "الكسان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تعاقد وزارة النقل على توريد أكثر من 50 قطارا مكيفا للخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق بالتعاون مع شركة فرنسية، يأتي في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، معقبة: "كل أوجه التطوير التي تشهدها هذه المرافق هدفها الحصول على أداء فائق الجودة لها".

وأضافت عضو لجنة الخطة، أن مجلس النواب وافق منذ أيام قليلة على اتفاقية تقضي بالموافقة على منحة البنك الأوروبي لتجديد القاطرات ولشراء 100 جرار أيضا، مما يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة على التطوير والتنمية في مجال النقل والمواصلات.

و ثمنت البرلمانية، الجهود المبذولة في عملية التطوير، التي من أهم أهدافها حماية أرواح المواطنين وإحداث التنمية بمجال النقل وفقا لأحدث المقاييس العالمية.

وقعت وزارة النقل مؤخرًا، عقد تصنيع وتوريد 55 قطارا مكيفا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة مع شركة “ألستوم” الفرنسية.

ووضعت وزارة النقل، خطة لتطوير الخطين الأول والثانى للمترو للحفاظ على الأصول وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الافتراضي "أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم وكذلك الوحدات المتحركة"، حيث تم تشغيلها منذ وقت كبير وتقادمت نظم التحكم والتشغيل، وأصبح هناك العديد من الصعوبات فى توفير قطع الغيار اللازمة.

وأكد كامل الوزير، وزير النقل، أن القيادة السياسية وجهت بالتطوير الشامل للخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق لمواكبة الطفرة التى تتم حالياً فى وسائل الجر الكهربائى "النقل الأخضر" الصديق للبيئة.

وتسعى وزارة النقل لتطوير الخط الأول الذي اعتبره "الوزير" العمود الفقري لشبكة مترو الأنفاق.

ويعبر الخط الأول للمترو القاهرة الكبرى من الجنوب إلى الشمال، وهو أول خط مترو أنفاق في أفريقيا والشرق الأوسط بدأ تشغيله فى 1987 وحتى الآن.

وتجري وزارة النقل أعمال التطوير لهذا الخط لضمان استمرارية الخدمة التى يقدمها والحفاظ على أصوله بما في ذلك أسطول الوحدات المتحركة العاملة به، حيث يعمل على الخط حالياً 75 قطارا منها 32 قطارا تم توريدها من شركة ألستوم منذ 35 عاما وأصبحت متقادمة لا يوجد لها قطع غيار ولا يوجد جدوى من تأهيلها، وقد تؤثر على سلامة التشغيل.

وسيتم توريد 55 قطارا مكيفا للخط الأول للمترو ضمن الخطة التى وضعتها وزارة النقل لتطوير الخطين الأول والثانى لخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الافتراضي، لينقل الخط 1.6 مليون راكب /يوم بدلاً من 1.2 مليون راكب/يوم يتم نقلهم حالياً.

ومن المخطط طبقا لحديث وزير النقل، مد الخط الأول من المرج إلى شبين القناطر بطول 19 كم، مشيرا إلى أنه سبق وتم توريد 20 قطارا مكيفا للخط الأول تعمل على الخط منذ 2016، بالإضافة إلى أنه تم توقيع عقد لإعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطارا آخر للخط الأول.