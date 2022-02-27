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التنمية المحلية: خطة تحويل أتوبيسات النقل العام للغاز الطبيعي تفوق 1,2 مليار جنيه

خالد قاسم
خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير المتنمية المحلية، المتحدث الوزارة، إن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أكد اليوم أن تنفيذ بروتوكول تعديل 2262 أتوبيسا بالنقل العام للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتنفيذ البرنامج القومي لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.


وأضاف "قاسم"، خلال مداخة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه يتم تحويل السيارات القديمة التي تعمل بالسولار من الشمعة السوداء وهو بالسولار إلى العمل بالشمعة البيضاء وهو الغاز الطبيعي".

 

وأوضح أن تحويل السيارات يرشد استهلاك السولار، فضلا عن المساهمة بشكل فعال في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء، معقبا: "نستخدم وقود نظيف يقلل من الانبعاثات الحرارية".

 

وأشار إلى أن خطة تنفيذ مشروع تعديل الـ 2262 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار تم وضعها للتنفيذ على مدار 6 سنوات، بتكلفة تفوق 1,2 مليار جنيه، وتكون مدة مراحل التنفيذ 12 شهراً لكل مرحلة، أما المرحلة الأولى فتستغرق 15 شهرا.

 

وتابع أن المرحلة الأولى من الخطة تبدأ من العام المالي الحالي وتتضمن تعديل 377 أتوبيسا بتكلفة 200 مليون جنيه، يخص هيئة النقل العام بالقاهرة منها 327 أتوبيسا، ويخص هيئة نقل الركاب بالاسكندرية 50 أتوبيسا، مع توفير المحافظتين الأراضى اللازمة لتنفيذ محطات تمويل تعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.

 

واستطرد مساعد وزير المتنمية المحلية، أن البروتوكول الذى يتم تنفيذه يشمل تدريب الكوادر البشرية التي تعمل في المنظومة على أعمال الصيانة الدورية.
 

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