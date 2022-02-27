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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير مصر في بولندا يكشف جهود إعادة المصريين القادمين من أوكرانيا ..فيديو

المصريين في أوكرانيا
المصريين في أوكرانيا

قال السفير حاتم تاج الدين سفير مصر في بولندا ، إن السفارة المصرية في بولندا تدرك الظروف الصعبة التي تمر بها الجالية المصرية في أوكرانيا مؤكدا “نتابع موقف الجالية على مدار 24 ساعة”.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المشهد" المذاع على قناة "تن"، إن المصريين الذين يتحركون حاليا داخل الأراضي الأوكرانية يجب أن يكونوا منتبهين، مشيرا إلي أن السفارة المصرية في بولندا شكلت فرق عمل لسرعة التعامل مع المواطنين المصريين في أوكرانيا .

وأوضح سفير مصر لدى بولندا، إن المصريين المتواجدين على الحدود ما بين بولندا وأوكرانيا نتواصل معهم حتى المواطنين الذين لم يتحركوا حتي الآن ويريدون التوجه إلى الحدود، وهناك 8 منافذ للدخول ما بين أوكرانيا وبولندا والحكومة البولندية تبذل قصار جهدها لمساعدة المصريين.

 

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