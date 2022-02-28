"الرقابة الإشعاعية" توافق على موقع مخزن الوقود النووي لمحطة الضبعة

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية برئاسة الدكتور سامي شعبان، عن صدور إذن قبول الموقع لمخزن جاف للوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة النووية.

ووافق مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بجلسته المنعقدة اليوم الاثنين، على إصدار إذن قبول اختيار الموقع لإقامة مخزن جاف للوقود النووي الذي سيتم استهلاكه بمحطة الضبعة النووية طوال فترة عمر المحطة والتي تقدر بحوالي ٦٠ عام.

وخلال الأشهر الماضية، قامت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية بتشكيل مجموعات عمل تضم أفضل الخبرات لدراسة نتائج التقييم، وبعد المراجعة الدقيقة وتقييم أمان الموقع والتأكد من صلاحية الموقع، أصدرت الهيئة اليوم إذن قبول اختيار الموقع بعد استيفاء موافقة جهاز شئون البيئة على تقرير تقويم الأثر البيئي الصادرة في ٢٣ يناير ٢٠٢٢، والواردة لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية في ٢٦ يناير ٢٠٢٢.

ومن الجدير بالذكر، أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية تتولى بموجب القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والاشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، ولها في سبيل تحقيق ذلك كافة الصلاحيات اللازمة.