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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استقلال الصحافة تطالب بالحفاظ على قواعد اللغة العربية

صدى البلد

تطالب لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، كافة وسائل الإعلام، وتحديدا المقروء منها، الحفاظ على قواعد اللغة العربية، وعدم تجاهلها فى الأداء المهنى، خاصة تلك الناطقة باسم الصحف المملوكة للدولة.
قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن قواعد اللغة العربية، تغيب، وبشكل مقلق، فى كثير من البوابات والمواقع الإخبارية، وهو أمر يعبر عن خلل فى أداء الرسالة الصحفية، والإعلامية عموما، والتى من بين أهدافها الحفاظ على ثقافة المجتمع، ولغة الدولة الرسمية.
أكد «العدل» أن مبررات تجاهل اللغة العربية، والتى يسوقها البعض تحت دعاوى مختلفة، منها، السبق الصحفى، وسرعة النشر، وعمل ما يسمى «الترافيك» أو الزيارات، غير مقبولة، نظرا لأنها تخل بالأداء المهنى، وتنشر اللغة الدارجة، فضلا عن أن الالتزام بقواعد اللغة العربية، لا يمنع من تحقيق تلك الأهداف.
أعرب «العدل» عن أسفه لأن تقع مواقع، وبوابات إخبارية واسعة الانتشار، منها التابعة للصحف الكبيرة المملوكة للدولة، فى تلك الأخطاء الفادحة، مؤكدا أن جماهيرية تلك المواقع والبوابات الإخبارية، وانتشارها، والإقبال المتزايد على متابعتها، يحتم عليها الالتزام بإيصال الرسالة الصحفية كما ينبغى، وبالشكل الذى يحفظ للغة العربية قوتها، والعمل على دعم نشرها بين النشء.*

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