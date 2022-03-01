يسري أبو شادي: قدرة روسيا العسكرية أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، إنه سواء روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية فهم يملكون سلاح نووي قادر على تدمير العالم أكثر من مرة، ووجود نوع من الحرب الاستراتيجية بين البلدين أمر بديهي.

وأشار "أبو شادي"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن أمريكا لديها قواعد عسكرية في 5 دول على الأقل، ومنها دول قريبة من روسيا، مستبعدا أن أحد الطرفين سواء روسيا أو أمريكا يمكنه استعمال السلاح النووي، كونه سلاح ردع.

واعتبر أن قدرة روسيا العسكرية أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنها تمتلك أكثر من 6 آلاف سلاح نووي وأغلبها طويلة المدى، عكس الأمريكان الذين يهتمون بالأسلحة التكتيكية، لافتا إلى أن أوكرانيا لا تملك إمكانيات تصنيع سلاح نووي، وليس لديها خبرة في هذا المجال.