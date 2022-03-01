عمرو أديب: الرئيس السيسي قال كلاما تاريخيا عن ربط التعليم بسوق العمل..فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على كلمة الرئيس السيسي في إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الرئيس السيسي قال كلام تاريخي عن ربط التعليم بسوق العمل"، متابعا: "إحنا بقالنا سنين نتحدث عن أن الناس اللي تدرس تكون مناسبة لسوق العمل".

وأشار: "نحتاج في مصر تخريج شباب مناسب لسوق العمل"، مضيفا: "لدينا عدد كبير في مصر لا يعرف القراءة والكتابة".

وأوضح: "الرئيس السيسي لا يحمل المواطن المسئولية لكنه يقول للمواطن شاركني في المسئولية وافهم كيف تأتي المسئولية".