أحمد حسن مكي يكشف تفاصيل انتقاله إلى الخمس الليبي.. فيديو

كشف أحمد حسن مكي، تفاصيل احترافه في نادي الخمس الليبي الجديد.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «ملعب البلد» على قناة صدى البلد أنه في طريقه إلى ليبيا حاليا، مشيرا إلى أنه خاض تجربة اللعب في الدوري الليبي عام 2013 بعد الانضمام لصفوف أهلي طرابلس.



وأعرب عن سعادته بالانتقال إلى الدوري الليبي قائلا «شعب محترم، وأتمنى أن أكون إضافة للفريق وأتمكن من مساعدته»، مشيرا إلى أنه قدم أداء جيد مع المقاولون العرب خلال الفترة الماضية، ثم حدثت مفاوضات مع عدة أندية لم تستكمل بشكل مرضي



ولفت مكي إلى أن مدة تعاقده مع نادي الخمس الليبي تبلغ عاما ونصف.