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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أرجوكم الدعاء .. حازم إيهاب يعلن خضوع مولوده لعملية جراحية

حازم إيهاب
حازم إيهاب

كشف الفنان الشاب حازم إيهاب عن خضوع مولوده يونس  لعميلة جراحية عبر خاصية ستورى على حسابه بموقع انستجرام .

وكتب حازم إيهاب :" يونس داخل عملية تانية انهاردة بالليل .. ارجوكم الدعاء انه يقوم منها على خير ويرجعلنا بالسلامة ".

أعلن الفنان حازم إيهاب إنجاب زوجته منة داغر مولودهما الأول، الذي أطلق عليه اسم ياسين، وذلك بتاريخ 18 فبراير الجاري، لكن فرحته لم تكتمل.

وكشف حازم إيهاب عن الحالة الصحية لنجله في منشور لها على موقع فيسبوك قائلا:"الحمدلله ربنا رزقنا ب "يونس حازم ايهاب" يوم ٢٠٢٢/٢/١٨ ، يونس اتولد بعيب خلقي في القلب و عمل عملية في قلبه و هو عمره ساعات". 

واستطرد حازم إيهاب:" هو حالياً في الرعاية المركزة و الله اعلم هيقدر يخرج امتى..أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه ويرجعلنا بالسلامة.. و متأسف جداً لأي شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله".

هنأ الفنان،حازم إيهاب،زوجته بمناسبة عيد ميلادها،ونشر صورة جمعتهما من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، منذ ساعات.

وكتب حازم إيهاب لزوجته من خلال صورتهما :كل سنة وانتي اجمل ما في الحياة ♥ربنا يخليكي ليا و مايحرمنيش منك ابدا بحبك .

فيلم العارف

وفي سياق أخر،عبّر الفنان حازم إيهاب، عن سعادته الشديدة بتجربة فيلم “العارف” والذي تم طرحه في دور عرض السينما، منذ فترة. 

كتب حازم إيهاب، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “إمبارح كان العرض الخاص لفيلم العارف .. اتشرفت إن التجربة السينمائية الأولى لي تكون بطولة الأساتذة أحمد عز ومحمود حميدة و احمد فهمي و مصطفى خاطر و كارمن بصيبص و ركين سعد و أخويا احمد خالد صالح .. و اخراج العظيم أستاذ احمد علاء .. العالمي احمد المرسي مدير تصوير  .. و تأليف الموهوب محمد السيد بشير و انتاج سينرجي .. حقيقي اتمنى انها تكون بداية لطيفة بعدها نجاح كبير إن شاء الله”.

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