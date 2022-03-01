أمير عزمي يرفض العمل في قطاع الناشئين بالزمالك

اعتذر أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد السابق بفريق الزمالك عن عدم قبول عرض رئيس القلعة البيضاء بالعمل في قطاع الناشئين بالنادي في الفترة الحالية بعد رحيله عن الجهاز الفني.



وأوضح مصدر مقرب من أمير عزمي أن المدرب يرفض العمل في قطاع الناشئين، خاصة وأن طموحاته أكبر في التدريب، وسبق له وعمل مديرا فنيا لفريق السكة الحديد من قبل، بخلاف عمله مديرا فنيا لفريق النجوم، وتوليه منصب المدرب العام بناديي اف سي مصر والبنك الأهلي من قبل.



وشدد المصدر على أن أمير عزمي يرفض فكرة العودة للعمل في قطاعات الناشئين، لأنها كانت مرحلة وانتهت، مضيفا أن المدرب يفاضل حاليا بين عدة عروض من أندية القسم الثاني لاختيار أنسبها في الفترة المقبلة.

