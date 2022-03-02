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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا EV6 تحصد لقب سيارة العام في مركز Palexpo بجينيف.. صور

كيا EV6 تحصل على
كيا EV6 تحصل على لقب سيارة العام في مركز Palexpo بجينيف

توجت سيارة كيا EV6 بجائزة هذا العام في حفل أقيم في مركز Palexpo للمعارض في جنيف بسويسرا، والذي كان من المقرر أن يستضيف الآن معرض جنيف الدولي للسيارات ولكن تم إلغائه للعام الثالث على التوالي بسبب جائحة كورونا.

 كيا EV6 تحصل على لقب سيارة العام في مركز Palexpo بجينيف

تعتبر سيارة كيا EV6 أول سيارة من شركة كيا الكورية تفوز بالجائزة، وثالث سيارة تعمل بالكهرباء، وسجلت 279 نقطة حيث تغلبت على التحديات من ست سيارات أخرى مدرجة في القائمة المختصرة في منافسة متقاربة.

وحلت في المركز الثاني سيارة رينو ميغان E-Tech Electric برصيد 265 نقطة، فيما احتلت شركة Hyundai Ioniq 5القريبة من كيا المركز الثالث برصيد 261 نقطة، وتبعهم بيجو 308 (191) وسكودا إنياك (185) وفورد موستانج ماتش إي (150) وكوبرا بورن (144).

 كيا EV6 تحصل على لقب سيارة العام في مركز Palexpo بجينيف

يتبع EV6 نيسان ليف في عام 2011 وجاكوار I-Paceفي عام 2019 كفائزين BEV (على الرغم من أن الفائز بجائزة 2018 ، فولفو XC40 ، لديه أيضًا خيار EV).

تعد منظمة The Car of the Year منظمة مستقلة تدعمها تسعة صحف خاصة بالسيارات من تسع دول أوروبية، تم التصويت عليه من قبل هيئة محلفين تتألف من 59 صحفيًا من 22 دولة (عادة 61 من 23 ولكن مع تعليق الأصوات الروسية هذا العام).

 كيا EV6 تحصل على لقب سيارة العام في مركز Palexpo بجينيف

تأسست جائزة سيارة العام في عام 1964، عندما حصلت Rover 2000على أعلى الجوائز، وحصلت تويوتا ياريس على الجائزة الأولى العام الماضي، وسبقتها بيجو 208 في عام 2020، حيث فازت سيارة جاكوار I-Paceفي عام 2019 بعد أن تعادلت في المركز الأول مع Alpine A110.

سيارة كيا كيا EV6 Palexpo كورونا جائحة فورد سكودا

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