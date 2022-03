لن تحتاج إلى اشتراك بعد الآن.. كيف تستخدم Microsoft 365 مجاناً

3/2/2022 7:33:55 AM

الأربعاء 02/مارس/2022 - 07:33 ص 3/2/2022 7:33:55 AM

تُعد باقة Microsoft Office 365 المكتبية من أهم البرامج التي قد تحتاجها علي الكمبيوتر الخاص بك، إلا أنها بشكل عام تتطلب تسجيل اشتراك للحصول علي الخدمات كاملة منه، وتتوافر منه عدة اصدارات ما بين المنزلية، الشخصية، للشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الكبيرة، والمؤسسات التعليمية.

يوفر الاشتراك للمستخدمين الحصول على أحدث الميزات وتحديثات الأمان إلى جانب الدعم التقني الدائم طوال العام باشتراك شهري أو سنوي، ويتضمن Microsoft 365 البرامج المشهورة التي نستخدمها بشكل يومي مثل Word و PowerPoint و Excel

وتضم مايكروسوفت البرامج الإنتاجية الآتية في مجموعة واحدة وهي Word و Excel و PowerPoint و Outlook و Microsoft Teams و OneDrive و SharePoint ، ويتراوح سعر الاشتراك بهذه المجموعة بين 70 دولار و 100 دولار سنويًا.



وعلى الرغم من أن Microsoft 365 مفيد جدا إلا أن السعر المرتفع للاشتراك بالخدمة يجعل معظم المستخدمين يبحثون عن بدائل أخرى، لذلك سنستعرض طرق أخرى للحصول على Microsoft 365 بطرق مجانية تماما بحسب ما ذكر موقع CNET التقني.

1- طريقة الحصول على Microsoft Office 365 بالمجان (،إذا كنت طالبا أو معلما):

وفرت ميكروسوفت خدمة مجانية فقط إذا كنت "طالبا" أو "معلما" أو "أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة معينة ولديك بريد إلكتروني تابع لها"، فسيتهيأ لك الدخول المجاني للبرامج التالية وهي Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams و برامج تعليمية أخرى.



وتعتبر الخطوات بسيطة جدا وفعالة، فكل ما عليك فعله هو إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بمدرستك أو جامعتك على هذه الصفحة على موقع Microsoft عبر الويب: "ابدأ باستخدام Office 365 مجانًا " Get started with Office 365 for free.

وفي معظم الأحوال، سيتم قبول الطلب وستتمكن من الاستخدام المجاني على الفور بعد عملية التحقق الآلي، أما في حالة إذا كانت المؤسسة تحتاج إلى التحقق ، فقد يستغرق الأمر ما يصل إلى شهر لتأكيد أهلية المستخدم.



كما وفرت ميكروسوفت خدمة أخرى مفيدة للخريجين الجدد وهي الاستمرار في مداومة الاستخدام عبر Microsoft 365 Personal مقابل 12 دولارًا لمدة 12 شهرًا ، مع عنوان بريد إلكتروني صالح للمدرسة أو الجامعة.

٢- طريقة الحصول على Microsoft Office 365 بالمجان (إذا كنت لا تدرس أو أي شخص آخر):

بجانب أنه يمكن لأي شخص الحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد من Microsoft 365 مثل أي تطبيق آخر، سيتطلب كالعادة إدخال رقم بطاقة الائتمان، وفي حالة عدم الإلغاء قبل انتهاء الشهر، فسيتم سحب مبلغ قيمته 100 دولار تلقائيا قيمة الاشتراك لمدة عام واحد في Microsoft 365، لذلك يوجد بديل عن الاشتراك والدفع، فإذا لم تكن بحاجة إلى المجموعة الكاملة من أدواتMicrosoft 365، فيمكنك الوصول إلى عدد من تطبيقاته عبر الإنترنت مجانًا - بما في ذلك Word و Excel و PowerPoint و OneDrive و Outlook و Calendar و Skype.

وإليك طريقة الحصول عليها:

١- قم بفتح موقع Office.com

٢- سجل الدخول إلى حساب ميكروسوفت أو قم بإنشاء حساب جديد، إذا لم يكن لديك من قبل مجانا.

٣-حدد التطبيق الذي تريد استخدامه، واحفظ عملك في الـ Cloud باستخدام OneDrive.

ما الهدف من الإصدار المجاني؟

بالطبع ستشعر بالاستغراب عن ماهية الحصول على تطبيقات Microsoft Office 365 مجانًا، فما الداعي من شرائها بهذا السعر المرتفع بعد ذلك؟! يجب العلم أن وظائف التطبيقات المجانية محدودة مقارنة بالاشتراك بالخدمة، فهي تعمل فقط في متصفح ويب المستخدم ولا يمكن استخدامها إلا عند الاتصال بالإنترنت بالإضافة إلى أن لديهم أيضًا ميزات أقل من إصدارات Microsoft 365 الكاملة.



أما إذا كنت تبحث عن إصدارات أساسية من كل تطبيق في Microsoft Office 365 فستصبح النسخة المجانية هي الأنسب لاختيارك.