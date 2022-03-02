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رئيس البنك الزراعي: أسقطنا مديونيات المتعثرين و100 مليار جنيه ودائع.. و«باب رزق» لدعم الفلاح|فيديو

علاء فاروق رئيس مجلس
علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي

حلّ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ضيفاً على قناة صدى البلد في برنامج على مسئوليتى تقديم الإعلامي أحمد موسي، للحديث عن آخر التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في مصر ودور البنك في دعم وتمويل الفلاح المصري وحل مشاكله. 
 

ويرصد “صدى البلد” في التقرير التالي أبرز التصريحات التي أدلى بها رئيس البنك الزراعي لبرنامج على مسئوليتي والتي جاءت كالتالي:

 

10 سنوات لتطوير نظم الري  
 

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن  البنك الزراعي المصري هو بيت الفلاح والبنك متخصص  ويقدم خدمات مصرفية متنوعة .

 

وأضاف علاء فاروق في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "في ظل المبادرات التي يطلقها الرئيس السيسي لتعميم الشمول المالي  لدينا خدمات مصرفية متكاملة تؤدي جميع احتياجات الفلاح و المزارع البسيط".

 

وتابع علاء فاروق: "لا نستهدف الربح مطلقًا في البنك الزراعي وأغلب منتجات البنك الزراعي  ترتبط بالمبادرات الرئاسية الخاصة بالفلاح المصري".

 

وأكمل علاء فاروق :" البنك يوفر قرض بدون فائدة لمدة 10 سنوات لتطوير نظم الري  في الأراضي وتحويلها لري حديث وذلك الأمر يعود على الفلاح بزيادة الانتاجية ".

 

ولفت علاء فاروق :"بدأنا في عقد ندوات للمزارعين للتوعية باهمية الري الحديث بما يسهم في زيادة الانتاجية ".


 

إسقاط مديونيات المتعثرين 
 

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي يدعم الفلاح والبنك المركزي مهتم بصغار المزارعين.
 

وأضاف علاء فاروق:"أطلقنا مبادرتين إسقاط مديونيات  العملاء و المبادرة الأولى كانت في فبراير 2020   وكان  حجم المديونية  6.3 مليار جنيه، وتم إسقاط كامل لمديونية  العملاء المتعثرين الذين تقل مديونياتهم  عن 25 ألف جنيه".

 

وأكمل علاء فاروق: "من تكون مديونياته أكثر من 25 ألفا وحتى 10 ملايين يستطيع أن يدفع 50 % من أصل المديونية وقت التعثر".

 

ولفت رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري: "المبادرة الثانية تم إطلاقها في ظل جائحة كورونا، وقامت باستكمال إسقاط المديونيات عن العملاء المتعثرين حتى 25 ألف جنيه".


 

100 مليار جنيه ودائع في البنك الزراعي
 

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن هناك خطة لتطوير البنك الزراعي المصري لخدمة المواطنين .
 

وأضاف علاء فاروق نحتفل اليوم بتواجد 100 مليار جنيه ودائع في البنك الزراعي المصري لأول مرة في تاريخ البنك ".

وتابع :" عندما استلمت البنك كان حجم الودائع 50 مليار  جنيه"، مضيفا:"  البنك الزراعي المصري يولي أهمية كبيرة لتوفير التمويل اللازم لمشروع  القومي لإحياء البتلو ".

وعن منظومة الري الحديث قال رئيس البنك الزراعي:"  معنا مستثمرين كثر في الوادي الجديد وهناك تنسيق مع الريف المصري ومحافظ الوادي الجديد  لقيام المستثمرين بتحويل الأراضي للري الحديث والاعتماد على الطاقة الشمسية".

ولفت علاء فاروق: "الري الحديث يوفر في كمية المياه والأسمدة، مضيفا "محافظات الوجه القبلي لديها قابلية للتحول للري الحديث والاعتماد على الطاقة الشمسية
 

مبادرة  «باب رزق»
 

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي يخدم 5 ملايين مزارع ولدينا 1150 فرعًا و1000 ماكينة ATM وهناك 1000 ماكينة أخرى تحت الإنشاء. 
 

وأوضح أن البنك الزراعي أطلق مبادرة تسمى «باب رزق» وهذا يعتمد على تمويل متناهى الصغر بفائدة 3%  ويبدأ من 2000 إلى 10 آلاف جنيه، وذلك من خلال صورة البطاقة.
 

وأضاف أن قوافل البنك الزراعي تجوب في قرى مصر ونذهب إلى السيدات بأنفسنا ونحاول أن نستبدل إحلال السيارات القديمة لسيارات جديدة تعمل بالغاز .

 

نصيب الفرد من الأراضي الزراعية 

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أنه تم عمل 45 جولة على مستوى محافظات مصر بداية من الوادي الجديد حتى سيوة لرؤية مدى نجاح المشاريع التي يمولها البنك الزراعي.

 

وأضاف علاء فاروق أن البنك الزراعي ضاعف محفظة القروض من 32 مليارًا إلى 60 مليار جنيه لأول مرة وذلك خلال سنتين فقط .
 

وتابع أن القطاع الزراعي يساهم بـ 15% من إجمالي الناتج المحلي ومساحة الأرض المزروعة أكثر 10 ملايين فدان ونصيب الفرد أقل من قيراط ونصف فقط وكان في الماضي نصيب الفرد أكثر من فدان ويجب أن نتوسع أكثر. 
 

وكشف أن 28% من سكان مصر يعملون بالزراعة وإجمالي الصادرات الزراعية 5.2 مليون طن بأكثر من ٢.٢ مليار دولار وهناك نمو في مجال الزراعة .
 

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