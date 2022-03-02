عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياحة النواب: مصر على رأس دول العالم ذات الوجهات الآمنة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 قال النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، ووكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، أن مصر حظت باهتمام متزايد فى معرض السياحة الدولي بمدريد «الفيتور» فى نسخته الـ42 لعام 2022، إذ اكتسبت مصر ثقة الدول الأوروبية والولايات المتحدة، حيث تم اختيارها على رأس الدول ذات الوجهة الآمنة فى برامجها السياحية للصيف المقبل.

وأوضح "قاسم"، اليوم الأربعاء، يمكن تفسير ذلك إلى الالتزام المصرى ببروتوكولات السلامة والنظافة التى تم تنفيذها قبل ما يزيد على عام للتصدي للجائحة، على نحو أشادت به منظمة الصحة العالمية التي تتابع بشكل منتظم القطاع السياحى المصرى ومدى التزامه بإجراءات السلامة الصحية، فضلا عما لمسه وكلاء سفر ومنظمو رحلات إلى وجهات سياحية مختلفة فى مصر على نحو يعزز الثقة فى قطاع السياحة الذي يواجه تحديات داخلية وخارجية آخرها تداعيات الأزمة "الروسية-الأوكرانية".

وأشار "نائب البحر الأحمر"،  إلى أن المشاركة المصرية في معرض «فيتور 2022» لها مغزى كبير لعدد من الاعتبارات أولها أن هذا المعرض يعد ثالث أكبر معرض سياحي بعد برلين ولندن، حيث يستضيف 5000 مشارك من خمس قارات، مع الأخذ فى الاعتبار عودة رحلات الطيران المنتظم والعارض من الدول الأوروبية خاصة إسبانيا إلى مصر.

ولفت "وكيل سياحة النواب"، إلى أن هدف مصر من المشاركة في هذا المحفل الدولي استعادة حركة السياحة العالمية فى ظل الظروف الاستثنائية لانتشار جائحة كورونا، من خلال عقد لقاءات مع شركات الطيران واطلاعها على جاهزية المقصد السياحى المصرى لاستقبال السائحين من كل أنحاء العالم وعلى إجراءات السلامة الصحية والتدابير الوقائية التي تتخذها مصر من أجل صحة وسلامة السائحين.

سيد قاسم مجلس النواب لجنة السياحة معرض السياحة الدولي مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"هيقولى إشمعنى أنا " .. الرئيس السيسى يؤكد : لو فكرنا بالمبدأ ده عمرنا ما هنتغير

شوبير يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

السيسي لـ إيهاب الفار:عايز أخلي المواطن يتحرك فى كرداسة وبولاق بشكل كويس

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

ترشيحاتنا

افتتاح معرض صنع في دمياط للأثاث غدًا.. والصنّاع المشاركون يؤكدون: أسعارنا تنافسية

السفير أشرف سويلم يدعو أوغندا للاستفادة من التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية|صور

سلاح الجو يتدخل.. توترات يابانية روسية قبالة نيمورو

حبس وغرامة للمخالفين.. شروط التبرع بـ الأعضاء بعد الوفاة

رامز جلال في "رمضان" أم لا.. تفاصيل حول المقلب رقم 12

وكيله: كارتيرون يحلم بالعودة للزمالك.. ووارد تدريبه لنادٍ آخر في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

تفاصيل حفل عيد ميلاد الفنان علاء عبد الخالق بحضور نجوم التسعينات.. صور

فيديو

خليك معايا.. كوكسال المصري يتحدى التركي ويوجه رسالة لـ عمر كمال

هشم مدخل العقار.. تفاصيل حادث أتوبيس الجمالية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

فيديوجراف.. بكاء ودعاء.. حالة منة عرفة بعد الانفصال من محمود المهدي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ