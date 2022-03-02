سياحة النواب: مصر على رأس دول العالم ذات الوجهات الآمنة

قال النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، ووكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، أن مصر حظت باهتمام متزايد فى معرض السياحة الدولي بمدريد «الفيتور» فى نسخته الـ42 لعام 2022، إذ اكتسبت مصر ثقة الدول الأوروبية والولايات المتحدة، حيث تم اختيارها على رأس الدول ذات الوجهة الآمنة فى برامجها السياحية للصيف المقبل.

وأوضح "قاسم"، اليوم الأربعاء، يمكن تفسير ذلك إلى الالتزام المصرى ببروتوكولات السلامة والنظافة التى تم تنفيذها قبل ما يزيد على عام للتصدي للجائحة، على نحو أشادت به منظمة الصحة العالمية التي تتابع بشكل منتظم القطاع السياحى المصرى ومدى التزامه بإجراءات السلامة الصحية، فضلا عما لمسه وكلاء سفر ومنظمو رحلات إلى وجهات سياحية مختلفة فى مصر على نحو يعزز الثقة فى قطاع السياحة الذي يواجه تحديات داخلية وخارجية آخرها تداعيات الأزمة "الروسية-الأوكرانية".

وأشار "نائب البحر الأحمر"، إلى أن المشاركة المصرية في معرض «فيتور 2022» لها مغزى كبير لعدد من الاعتبارات أولها أن هذا المعرض يعد ثالث أكبر معرض سياحي بعد برلين ولندن، حيث يستضيف 5000 مشارك من خمس قارات، مع الأخذ فى الاعتبار عودة رحلات الطيران المنتظم والعارض من الدول الأوروبية خاصة إسبانيا إلى مصر.

ولفت "وكيل سياحة النواب"، إلى أن هدف مصر من المشاركة في هذا المحفل الدولي استعادة حركة السياحة العالمية فى ظل الظروف الاستثنائية لانتشار جائحة كورونا، من خلال عقد لقاءات مع شركات الطيران واطلاعها على جاهزية المقصد السياحى المصرى لاستقبال السائحين من كل أنحاء العالم وعلى إجراءات السلامة الصحية والتدابير الوقائية التي تتخذها مصر من أجل صحة وسلامة السائحين.