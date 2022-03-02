محمد محيي يطرح فيديو كليب "مات الكلام"‎‎

طرح النجم محمد محيي فيديو كليب أغنيته "مات الكلام" على اليوتيوب، وجميع المتاجر الالكترونية، ومحطات الراديو، من ألبومه الجديد "بتاع زمان"، وهى أغنية درامية عاطفية، ودارت فكرة التصوير فى إطار بسيط عبر فيه محمد محيى عن معنى كلمات الأغنية.

أغنية "مات الكلام" كلمات نور الدين حمدي والحان محمود شريف وتوزيع وميكس فهد، وإخراج كامبا، وهى من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".

أحدث أغاني محمد محيي

يذكر أن محمد محيي طرح من قبل سبع أغنيات هى "سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي.. و"فوضت أمرى" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدى، وألحان كريم حمدى، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد و"بعدنا" من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد رحيم و"انت فى دمى" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع فهد و"ورقة وقلم" من كلمات إيهاب عبده ، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع رفيق عاكف.

كلمات أغنية محمد محيي "مات الكلام"

مات الكلام خلاص سلام

هوانا ده انتهى

كده اللى فات ما بينا مات دى كلمة قولتها

بلاش عذاب سيب العتاب ليالينا كلها

تعب وخوف وسيبنى اشوف حياتى فـ بعدنا

دى مش حياة دى نار و آه و وتوهنا مننا

مشيت معاك وكان هلاك فـ سيبنا بعضنا

كفيانا نبيع وسنين بتضيع منى … منى

وبعيش مجروح وحاجات بتروح منى ... منى

كفيانا نبيع و سنين بتضيع منى ... منى

وبعيش مجروح وسنين بتروح منى ... منى