لتسهيل الإجراءات.. بدء عمل وحدات المرور المتنقلة لاستخراج التراخيص في 5 محافظات|تفاصيل

أشاد الإعلامي رامي رضوان، بدء عمل وحدات المرور المتنقلة لاستخراج التراخيص في 5 محافظات، قائلا «الموضوع جميل وممتع، بعد أن الأمر كان يتطلب التفرغ التام طول اليوم وهو بمثابة رحلة شاقة».

وقدم رامي رضوان التحية والشكر لوزارة الداخلية، حول مبادرة وحدات المرور المتنقلة، لتسهيل إجراءات التراخيص في الحال، من خلال خدمة متنقلة بشكل مبدئي في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان ومطروح لتقديم الخدمات لسائقي وملاكي السيارات الملاكي والنقل الخفيف وحتى ل، 2000 سي سي.

وعرض رامي رضوان نموذج لوحدات المرور المتنقلة، وهي متمركزة في 3 أماكن في القاهرة وهم أرض المعارض بمدينة وميدان سيمون دي بوفوار بجاردن سيتي نصر وميدان التحرير بوسط المدينة، بداية من أول فبراير من 10 صباحا وحتى 10 مساء، لاستخراج رخص التسيير ورخص القيادة والملصق الالكتروني والفحص الفني الآلي والمستلزمات المرورية.

وحدات المرور المتنقلة

انتشرت في عدد من الميادين الحيوية بالقاهرة وحدات المرور المتنقلة للتيسير على المواطنين في تلقى الخدمات.

يأتي ذلك إستمراراً لحرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث وتعظيم الاستفادة من جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية والتوسع فى مجال تقديم تلك الخدمات على مستوى الجمهورية .

وكانت وزارتا الداخلية والتخطيط قد وقعتا بروتوكول تعاون لاستحداث مراكز تكنولوجيا متنقلة لتقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة والتى تشمل ضمن مكوناتها تجهيز سيارات للعمل بها كوحدات تراخيص متنقلة متميزة لتقديم خدمات (إستخراج رخص التسيير – إستخراج رخص القيادة – استخراج ملصق إلكترونى – فحص فنى آلى – مستلزمات مرورية) للسيارات (الملاكى – النقل الخفيف حتى 1,5 طن) .



وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فان تلك الخدمة قد تم البدء الفعلى بها وتشغيل تلك المراكز المتنقلة للخدمات المرورية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20/2/2022 بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسوان - مطروح) على مدار الأسبوع بدءًا من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً تمهيداً لتعميمها بكافة محافظات الجمهورية، حيث تم تدعيم المراكز المتنقلة بالقوة البشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة إلكترونياً بالكامل (بدون أوراق – دفع إلكترونى) .



واضاف البيان انه استكمالاً إجراءات التيسير على المواطنين فقد تم استحداث خط ساخن برقم 15558 لطلب الخدمة ، بالإضافة لاتخاذ إجراءات تجهيز تطبيق إلكترونى على الهواتف المحمولة يمكن من خلالهما طلب الخدمة وإنتقال السيارات إلى (الأفراد بأماكن إقامتهم – المنشآت الصناعية – المنشآت التعليمية ) فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحديث الخدمات الجماهيرية.