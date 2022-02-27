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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طلب خدمات وحدات تراخيص المرور المتنقلة علي الخط الساخن ..تفاصيل

السيارات المتنقلة
السيارات المتنقلة

انتشرت في عدد من الميادين الحيوية بالقاهرة وحدات مرور متنقلة للتيسير على المواطنين في تلقى الخدمات. 

يأتي ذلك إستمراراً لحرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث وتعظيم الإستفادة من جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمى بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية والتوسع فى مجال تقديم تلك الخدمات على مستوى الجمهورية .

وكانت وزارتا الداخلية والتخطيط قد وقعتا بروتوكول تعاون لإستحداث مراكز تكنولوجيا متنقلة لتقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة والتى تشمل ضمن مكوناتها تجهيز سيارات للعمل بها كوحدات تراخيص متنقلة متميزة لتقديم خدمات (إستخراج رخص التسيير – إستخراج رخص القيادة – إستخراج ملصق إلكترونى – فحص فنى آلى – مستلزمات مرورية) للسيارات (الملاكى – النقل الخفيف حتى 1,5 طن) .
   
وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فان تلك الخدمة قد تم البدء الفعلى بها وتشغيل تلك المراكز المتنقلة للخدمات المرورية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20/2/2022 بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسوان - مطروح) على مدار الأسبوع بدءًا من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً تمهيداً لتعميمها بكافة محافظات الجمهورية، حيث تم تدعيم المراكز المتنقلة بالقوة البشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة إلكترونياً بالكامل (بدون أوراق – دفع إلكترونى) .


واضاف البيان انه استكمالاً لإجراءات التيسير على المواطنين فقد تم إستحداث خط ساخن برقم 15558 لطلب الخدمة ، بالإضافة لإتخاذ إجراءات تجهيز تطبيق إلكترونى على الهواتف المحمولة يمكن من خلالهما طلب الخدمة وإنتقال السيارات إلى (الأفراد بأماكن إقامتهم – المنشآت الصناعية – المنشآت التعليمية ) فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحديث الخدمات الجماهيرية.

 

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IMG-20220227-WA0018
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IMG-20220227-WA0020
IMG-20220227-WA0019
IMG-20220227-WA0019

IMG-20220227-WA0020
IMG-20220227-WA0020
IMG-20220227-WA0018
IMG-20220227-WA0018
IMG-20220227-WA0019
IMG-20220227-WA0019

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