الزراع الاستثماري للوزارة.. قنصوة يترأس اجتماع مجلس هيئة دعم وتطوير الجامعات

نهلة الشربيني

ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات، بحضور الدكتور عصام الكردي المفوض بتسيير أعمال هيئة دعم وتطوير الجامعات ورئيس جامعة العلمين، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عصام رشدي القائم بأعمال رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، و أعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أن الهيئة تمثل الذراع الاستثمارية للوزارة، حيث تضطلع بدور محوري في تنفيذ سياسات الدولة الرامية إلى إتاحة فرص تعليمية متميزة والارتقاء بجودة التعليم العالي.

وأشار الوزير، إلى أهمية تكثيف دور الهيئة في دعم الجامعات، وتعزيز مشروعات الشراكة بين الجامعات المصرية ونظيراتها الدولية، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أن مصر تحظى بمكانة دولية متميزة في مجال الاستثمار في التعليم العالي، لافتًا إلى وجود اهتمام متزايد من جانب عدد من الجامعات العالمية لعقد شراكات مع المؤسسات المصرية، وهو ما يعكس مستوى الثقة الدولية في منظومة التعليم العالي المصرية.

وأضاف الوزير، أهمية إدارة واستثمار الأصول التابعة للمنظومة التعليمية وتهيئة بيئة جاذبة وداعمة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، فضلًا عن تكثيف تقديم الخدمات الاستشارية والدراسات والأبحاث في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز قنصوة ، أن اختصاصات الهيئة تشمل كذلك تقديم الخدمات الاستشارية والدراسات والأبحاث في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن إدارة واستثمار الأصول التابعة للمنظومة التعليمية بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية، مع العمل على تهيئة بيئة جاذبة وداعمة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

واستعرض المجلس عددًا من الخدمات والاستشارات التي قدمتها الهيئة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة الماضية.

كما استعرض المجلس عددًا من العروض المقدمة من جهات مختلفة للاستثمار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تمهيدًا لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

واعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2024/2025.

واعتمد المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027.

واستعرض المجلس خطة عمل الهيئة خلال الفترة القادمة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

