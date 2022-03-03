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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: شيكابالا لا يستحق التواجد في الزمالك والمثلوثي لا يليق

صدى البلد

 

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن مستوي التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لا يليق بمستوي النادي.

وقال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" مستوي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي لنادي الزمالك لا يليق بالنادي ولابد أن لا يكون فى قائمة الفريق.

وأضاف:" هناك ترشيحات من الوكلاء لا تصلح للعب فى الأندية والمثلوثي مستواه لا يصلح للتواجد فى نادي الزمالك.

واضاف إبراهيم سعيد ان محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تراجع مستواه بشكل كبير بسبب التقدم فى العمر.

وقال إبراهيم سعيد " شيكابالا لا يستحق التواجد فى التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة بعد هبوط مستواه بسبب التقدم فى العمر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز على فيوتشر ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدفين.

الدوري المصري الزمالك إبراهيم سعيد حمزة المثلوثى شادي محمد محمود عبد الرازق شيكابالا الدوري المصري الممتاز

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