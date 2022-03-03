سفير كوريا الجنوبية: سول والقاهرة لديهما علاقة وتجمعهما شراكات عديدة.. فيديو

قال هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في مصر، إن كوريا ومصر لديهما علاقة وطيدة منذ وقت طويل، مؤكدا أن زيارة الرئيس الكوري لمصر لها اعتبارات كثيرة، والرئيس المصري زار كوريا في عام 2016 وتم التوقيع على شراكة بين البلدين لتوطيد العلاقة ولكي يكون هناك تقدم كبير.

وأضاف ووك، خلال لقاء له لبرنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “احمد مجدي”، أنه يتم مراجعة ما تم حدوثه، والتخطيط لما سيتم في المستقبل، وأنا أعتقد أن مجالات التعاون ستكون في تغير المناخ والصناعات الكهربائية والعديد من المجالات الأخرى التى سنتعاون فيها.

وتابع سفير كوريا الجنوبية في مصر، أن الاتفاقيات تهدف إلى جود اقتصاد نظيف، ونحن نأمل أن نبني بعض المصانع في أسوان والتي تخص الطاقة وستوفر العديد من فرص العمل والخبرات، وستكون خطوة إلى الأمام.

وأشار ووك إلى أن قمة المناخ الـ 27 ستساهم في وجود اقتصاد أخضر، وستساهم في حل قضية التغيرات المناخية.