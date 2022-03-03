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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة سولاف درويش رئيسا للجنة المرأة بمنظمة العمل العربية..صور

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش رئيسا للجنة المرأة بمنظمة العمل العربية

انتخبت لجنة شؤون المرأة بمنظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية النائبة المصرية سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، رئيسة لها ،وذلك خلال اجتماع عقدته "اللجنة" بحضور لفيف من القيادات النسائية من بلدان عربية.

وقالت درويش في تصريحات صحفية اليوم أن انتخابها لهذا المنصب هو دليل على وضعية ومكانة المرأة المصرية التي تحظي بتقدير من القيادة السياسية وبرعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي شغلت مواقع قيادية في كافة مفاصل الدولة المصرية ،وحظيت بحماية غير مسبوقة في الدستور والقوانين.

واضافت درويش أنها بصدد وضع خطة عمل وخارطة طريق من خلال لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية لرصد كافة التحديات التي تواجه المرأة العربية في معظم البلدان لا سيما تحديات كورونا والإرهاب والاحتلال ،لا سيما ما تواجهه للمرأة الفلسطينية من مشكلات عديدة كونها تحت حصار الاحتلال الإسرائيلي ،كذلك العمل من خلال اللجنة على بحث كافة التشريعات التي تخص المرأة العربية والعمل على تطويرها والنهوض بها كي اللي كافة متطلباتها وحمايتها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وثقافيا.

ومنظمة العمل العربية هي إحدى المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية ،و أول منظمة عربية متخصصة تعنى بشئون العمل والعمال على الصعيد القومي ، وتأسست في 12 يناير  عام 1965..وتضم في عضويتها جميع الدول العربية ، و تنفرد – دون سائر المنظمات العربية المتخصصة – بتطبيق نظام التمثيل الثلاثي الذي يقوم على أساس اشتراك الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في كل نشاطات المنظمة وأجهزتها الدستورية والنظامية، إيماناً بأهمية تكاتف أطـراف الإنتاج في الوطن العربي، كضرورة ودعامة أساسية للوحدة العربية، واعترافاً بأن التعاون في ميدان العمل هو أفضل ضمان لحقوق الإنسان العربي في حياة حرة كريمة، أساسها العدالة الاجتماعية، وسبيلها التعاون الفعال لتطوير المجتمع العربي وتنميته على أسس متينة وسليمة.

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لجنة شؤون المرأة بمنظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية النائبة المصرية سولاف درويش القيادات النسائية الرئيس عبد الفتاح السيسي كورونا

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