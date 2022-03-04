بطلة الخماسي الحديث: دخلت مسابقة المجر لاستعد لبطولة العالم.. فيديو

توجت سلمى أيمن عبد المقصود بالميدالية الذهبية منافسات فردى السيدات فى ختام بطولة المجر الدولية التى أقيمت بالعاصمة بودابست خلال الفترة من ١٨ الى ٢٤ فبراير الجارى.



قالت سلمى أيمن خلال حوارها ببرنامج" صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية" الأولى المصرية": "لعبة الخماسي الحديث عبارة عن خمسة رياضيات مختلفة سباحة وجري ورماية وركوب خيل وسلاح"، متابعة:" لعبة الخماسي زمان كانت بتاخد وقت طويل جدًا يعني مثلا تبدأ 8 الصبح تخلص 7 بليل فا دلوقتي عشان تستمر في الأوليمبياد بقيت حوالي 90 دقيقية بس".



وأضافت: "وأنا صغيرة كنت بتمرن سباحة بس ومع بداية 2014 سمعت عن رياضة الخماسي وقلت لأ أنا عايزة اجرب واخد تحي إني العب خمس ألعاب مع بعض ".



وتابعت: "ممكن اتمرن 4 تمارين في يوم واحد، ودخلت البطولة عشان استعد لبطولات العالم اللي جاية ولعبت سلاح وسباحة كويس لكن الفروسية كانت أصعب حاجة بسبب الخيول مكنتش مدربة كويس ودي أول مرة تحصل في المجر وحقيقي مكنتش مصدقة اني فوزت بالمسابقة".







ومن جانبه، احتلت سلمى أيمن المركز الاول بحصولها على مجموع نقاط ١٤٠٠ نقطة فيما حصدت البريطانية جيسيكا فارلى المركز الثانى بمجموع نقاط ١٣٧٨ نقطه بينما جاءت لاعبة بيلاروسيا فولها سيلكينا فى المركز الثالث بمجموع نقاط ١٣٧٤ نقطه فيما جاءت المصريه أميره قنديل فى المركز ال ١٨ بعد اصابتها فى سقوطها فى مسابقة الفروسيه مما اضطر الى عدم استكمال المسابقات.

وقد حضر توزيع الجوائر السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية في المجر، وأعضاء السفارة المصرية في بودابست

يذكر ان السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية في المجر، وأعضاء السفارة المصرية في بودابست، استقبل فريق المنتخب المصري للخماسي الحديث الذي يشارك في بطولة المجر الدولية للعبة الخماسي الحديث، حيث أكد السفير لأعضاء الفريق على الاهتمام الذي توليه مصر للرياضة والرياضيين في كافة الألعاب الرياضية،

يذكر ان بعثة المنتخب القومى المصرى للخماسى الحديث تشارك فى بطولة المجر الدولية ‏للخماسى الحديث بالعاصمة المجرية "بودابست" حيث تعتبر البطولة هى اولى المشاركات الدولية للخماسى الحديث بعد انتهاء اولمبياد ‏طوكيو 2020.‏

ويترأس بعثة المنتخب على عاصم عضو مجلس الإدارة ومعه ياسر حفنى إداري، ‏ورؤوف حسام المدير الفني ومحمد غيث مدرب السلاح وياسر عصر مدرب الفروسية ‏ويوسف حسن دكتور العلاج الطبيعى والمساج .‏

وتضم قائمة المنتخب كلا من اسلام حامد ومهند طارق ومعتز وائل ، ‏وسلمى أيمن وأميرة قنديل وملك خالد ونورين بولس ومايا محمد وهيا محمد .‏

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس العالم بالقاهرة في الفترة من 20 إلى 28 ‏مارس المقبل