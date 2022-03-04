برلمانية: استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 يتيح فرصا هائلة للسياحة والاستثمار

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بآليات العلاقة الثنائية بين مصر واليونان موضحة أنه يوجد سجل تاريخي من التعاونات السابقة التي نتج عنها انجازات مثمرة .

وأضافت “ محروس” خلال بيان لها، أن اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس وزراء اليونان يعزز من وضع مصر الدولي ورؤيتها الاستثمارية الاقتصادية، معقبة “ أعتقد أن الدولة تتمتع برؤية ثاقبة حكيمة في علاقاتها الدولية في ظل إيجادها لأرضية مشتركة تسعي من خلالها لإثبات وضعها علي الخريطة العالمية التنموية”.

واستكملت وكيل لجنة الاتصالات، حديثها، قائلة : في رأيي استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 سوف يتيح فرص هائلة للسياحة والاستثمار خاصة وأننا نثق في أن الدولة سوف تخرج للعالم بالقمة بشكل يليق بمكانة مصر العريقة.

أكدت البرلمانية، إثبات ريادتها وتبنيها للمبادرات لمواجهة وتحدي الأزمات العالمية فضلا عن تقدمها في مجال الطاقة جعلها تسترد ثقة العالم بها مرة أخري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفتح آفاق وفرص في ظل شراكة مصر مع الاتحاد الأوروبي.

واختتمت النائبة تصريحها، بأن مصر تسلك طريقا محوريا هاما علي كافة الأصعدة مع تطبيق الأنظمة التكنولوجية في المشاريع الجديدة سوف يحقق من الأهداف العامة للجمهورية الجديدة.