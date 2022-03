اليوم.. ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس المهتمين بالبحث العلمي بجامعة حلوان

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « The Nuts and Bolts of Designing Interviews/Survey: Methods for Data Collection»، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان و الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان أن عقد هذه الورش يأتى تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجامعة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمى حتى توفر مخرجاته حلولاً واقعية للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

ويحاضر فى ورشة العمل، الدكتورة فاطمة إسماعيل الدكتورة بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها - كلية الآداب - جامعة حلوان



خلال ورشة العمل تتم مناقشة المواضيع الآتية:

- المواضيع:

⁃ أغراض المقابلات / الاستطلاعات

⁃ أنواع المقابلات / الاستطلاعات

الأسئلة: أنواعها وشكلها وصياغتها

⁃ المشاكل: تحيز البيانات

⁃ تصميم الاستبيان: تمرين / أمثلة

أوضح الدكتور محمد القصاص أن وحدة دعم البحث العلمي تساهم من خلال مجموعة ورش العمل الافتراضية التي تنفذها فى دعم منظومة البحث العلمى، والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية.



وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين بالكليات العملية والنظرية وهي مخصصة للباحثين المهتمين بالبحث العلمي.



تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام يوم السبت الموافق 5 مارس 2021، فى تمام الساعة 07:00 مساءً .

كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:

https://us02web.zoom.us/j/81566524096?pwd=Y0dIeWVLT3A5WStIcTlhS2dOVEsvZz09

Meeting ID: 815 6652 4096

Passcode: 658285

