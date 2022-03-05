حدث تاريخى في مجلس الدولة.. رئيس دائرة الجمعيات والنقابات يرحب بالقاضيات

بدأت الدائرة الثانية "جمعيات ونقابات" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، بظهور عضوة جديدة على المنصة ، وهي قاضية من المعينين الجدد ، وتعتبر المرة الأولى في التاريخ ، منذ إنشاء مجلس الدولة.



وقال رئيس المحكمة، في مستهل الجلسة، بحضور وسائل الإعلام المختلفة، يبدأ عمل اليوم بحدث تاريخي هام وهو جلوس قاضية عضوة بالدائرة ، بعد تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة ، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية بتعيينهن ، ويعتبر الحدث الأهم والتاريخي ، بعد ثبوت مهارتهن ونجاحهن في العمل القضائي.

وقال المستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة: إنه لأول مرة منذ ٧٥ عاما تجلس المرأة قاضية على منصة مجلس الدولة ، وتكون شريكة لنا في في تحقيق العدالة الإدارية .

جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الدولة الجلسة لتنصيب المراة قاضية على المنصة .

ورحب مجلس الدولة بالقاضية رضوي حلمى مفوضة الدولة ،قائلٱ انها تجلس على المنصة بصحبة زملائها فى جميع المحافظات ،لتترأس جلسات التحضير للدعوي وتهيئتها من حيث مدي مطابقتها للقانون .

وتابع رئيس مجلس الدولة، أنـه تنفيـذا لـقـرار الرئيس عبد الفتـاح السيسي رئيس الجمهوريـة رقـم 446 لسنة ٢٠٢١ في الثالث من أكتوبر ۲۰۲۱ بتعيين عدد (۹۸) قاضية في مجلس الدولة، فقد تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة في الإنجـاز المتميز الذي يتم حاليا بالمجلس، وفي ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.

وأضاف المستشار رئيس مجلس الدولة أنه تأكد من كفاءة وتميز القاضيات وسرعة الإندماج في الهيئة القضائية لمجلس الدولة، كما أثبتت المتابعة المقدمـة عنهن الدقة في بحث القضايا وإعداد التقارير القانونيـة فيهـا والمشاركة في المداولة والتعاون مع الزملاء والرؤساء.

وأوضح رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، إن تعيين المرأة قاضية في المجلس حدث تاريخي جاء في موعده

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