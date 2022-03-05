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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 28 رحلة طيران على مدار اليوم ضمن 65 خلال الأسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، قرابة 4 آلاف سائح من جنسيات مختلفة على متن 28 رحلة طيران دولية.

 

المطار يستقبل 65 رحلة طيران خلال الأسبوع الجاري

 

وكشفت رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولي، أن هناك رحلات قادمة من 8 دول أوروبية بعدد 60 رحلة دولية أوروبية والرحلات الداخلية تصل إلى 3 رحلات.

 

وتقوم الجهات المختلفة من إدارة المطار والحجر الصحي بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع التأكد من سلامة السياح الوافدين.

 

 

زيادة في الرحلات الألمانية والتشيكية الوافدة لمطار مرسى علم

 

وتبين زيادة فى عدد الرحلات الوافدة من بلجيكا وألمانيا وسويسرا وهولندا، مع استمرار إلغاء جميع الرحلات الأوكرانية.

 

حيث تصل 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، ورحلات من 8 ايطاليا، و14 رحلة من ألمانيا، و13 رحلة من التشيك، و16 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لتوانيا.

 

 

توقف الرحلات الأوكرانية لـ الأسبوع الثاني على التوالي

 

 

وقال أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن معدلات الوصول للسياح من جنسيات مختلفة إلى مرسى علم جيد، إلا أن بالطبع هناك تأثير من قبل الرحلات الأوكرانية بعد الهجوم الروسي، مشيرًا أن الرحلات الأوكرانية كانت في مقدمة الرحلات التي كانت كانت تصل إلى منتجعات مرسى علم.

 

في سياق مختلف كانت غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، تلقت إخطارا بتوجيه وزارة السياحة لمسؤولي الفنادق فئة الثلاث نجوم باستقبال السائحين الأوكران العالقين مع تقديم ثلاث وجبات ومشروبات خفيفة يوميا وذلك على خلفية الأحداث السياسية الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

 

 على أن يتولى صندوق السياحة تغطية تكاليف الإقامة والوجبات في فنادق ثلاث نجوم بواقع ١٠ دولارات للفرد لليلة الواحدة مع التأكيد على عدم تحميل النزيل أي مبالغ إضافية نظير إقامته في الفندق، مع تكليف الفنادق فئة الأربع والخمس نجوم بعرض الأمر على السائحين العالقين لديها للمفاضلة بين عرضين، أما استمرارهم بالفندق مع منحهم سعرا تفضيليا أو سعرا متميزا لا تتجاوز قيمته السعر التعاقدي في ذات الفندق حالة الوفود عن طريق منظم رحلات أو السعر المحجوز به الفندق قبل حدوث الأزمة، وأما نقل النزلاء بمعرفة شركة السياحة الجالبة إلى فندق آخر فئة ثلاث نجوم وفي هذه الحالة يتحمل التكلفة صندوق السياحة.

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