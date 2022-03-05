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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكرتي في قائمة منتخب المغرب من أجل الصعود لكأس العالم

صدى البلد

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من جانب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تؤكد فيه اختيار النجم وليد الكرتي ضمن القائمة المبدئية لمنتخب أسود الأطلسي في مباراتي الكونغو الديمقراطية بالجولة الحاسمة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر.

ويرتبط منتخب المغرب، بمواجهة نظيره منتخب الكونغو بتصفيات الجولة الحاسمة للمونديال، على أن تقام مباراة الذهاب يوم ٢٥ مارس الجاري في كينشاسا، بينما تقام مواجهة الإياب في كازبلانكا بالمغرب يوم ٢٩ من نفس الشهر.

وأوضح خطاب المنتخب المغربي لنادي بيراميدز، أنه تم اختيار وليد الكرتي لصفوف المنتخب المغربي الأول ضمن القائمة المبدئية التي اختارها الجهاز الفني، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية خلال أيام.

بيراميدز كأس العالم منتخب المغرب الكونغو الديمقراطية نادي بيراميدز وليد الكرتي

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