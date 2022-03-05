أخبار الفن.. زفاف حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة.. ياسمين صبري مع شقيقة زوجها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها تفاصيل حفل زفاف حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة ، ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة برفقة شقيقة زوجها، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

نشرت مي -ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة- مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام- ظهرت فيه تعبر عن سعادتها بمناسبة حفل زفاف ابنتها (سارة صبري)، مشيرة إلى أن حفل الزفاف سيقام اليوم السبت 5 مارس.

ومن جانبها نشرت البلوجر سارة صبري -حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من ابنته مي- مقطع فيديو قصير عبر إنستجرام، ظهرت فيه تحتفل مع أصدقائها بمناسبة حفل زفافها، وتعالت الزغاريد، بينما اقتربت أم العروس منها واحتضنتها.

أدت الفنانة ياسمين صبري مناسك العمرة بالأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية برفقة مي أبو هشيمة شقيقة النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري.

تصدرت الفنانة بدرية طلبة ترينداد جوجل بعد ظهورها أمس مع الإعلامية إنجي على ببرنامج "اسرار النجوم" عبر إذاعة نجوم fm.

وتحدثت بدرية طلبة مع انجى على، حول أزمتها مع طليق الفنانة منة عرفة والذي يدعى محمود المهدى وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث دخل الطرفان في تراشق بالألفاظ وتوعدته بدرية طلبة بالحصول على حقها منه ولن تتركه.

حظى الفنان الكبير سمير صبري على اهتمام الكثير من الجمهور والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تأجيل العملية الجراحية التي كان مقرر له أن يجريها مؤخرًا.

وتسبب تأجيل موعد عملية سمير صبري، في حالة من الجدل، إذ فتح أبواب الشائعات أمام البعض، من نشطاء السوشيال ميديا، الذين تداولوا الأخبار الكاذبة حول صحة الفنان.

نشرت البلوجر سارة صبري -حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من ابنته مي- صورة مع خطيبها «مروان»، معلنة عن موعد زفافهما.

وعلقت حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة، على صورتها مع خطيبها، قائلة بالإنجليزية: «5 سنوات سويًا اليوم وأتزوج منه في 5 أيام»، لتؤكد في منشورها الذي شاركته قبل يومين أن موعد زفافها سيكون بعد 3 أيام، أي يوم 7 مارس الجاري.

كتب الفنان سامي مغاوري، منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق من خلاله على العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا.

وقال الفنان سامي مغاوري، في منشوره عبر فيسبوك: «الحمد لله بفضل الله ودعائكم أنا بقيت بخير، والعملية تمت بنعمة من ربنا، أشكركم جميعا على دعواتكم وكل من اتصل تليفونيا أو أرسل رسالة لي أو لابني كريم ليطمئن فيها على صحتي».

أضاف سامي مغاوري: «أشكر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ومجلس النقابة المحترم وكل الأخوة والأخوات والزملاء من نجوم مصر وفنانيها والأصدقاء والسادة الصحفيين، وأخص بالذكر الجمهور الحبيب من كل الوطن العربي الذي غمرني برسائله عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي».

اختتم سامي مغاوري: «دعائكم وحبكم جميعا كان أكبر داعم ليّا بعد ربنا قبل وأثناء وبعد إجراء العملية».