بعد جراحة عاجلة.. سامي مغاوري : دعاؤكم وحبكم كان أكبر داعم ليّا

كتب الفنان سامي مغاوري، منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق من خلاله على العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا.

وقال الفنان سامي مغاوري، في منشوره عبر فيسبوك: «الحمد لله بفضل الله ودعائكم أنا بقيت بخير، والعملية تمت بنعمة من ربنا، أشكركم جميعا على دعواتكم وكل من اتصل تليفونيا أو أرسل رسالة لي أو لابني كريم ليطمئن فيها على صحتي».

أضاف سامي مغاوري: «أشكر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ومجلس النقابة المحترم وكل الأخوة والأخوات والزملاء من نجوم مصر وفنانيها والأصدقاء والسادة الصحفيين، وأخص بالذكر الجمهور الحبيب من كل الوطن العربي الذي غمرني برسائله عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي».

اختتم سامي مغاوري: «دعائكم وحبكم جميعا كان أكبر داعم ليّا بعد ربنا قبل وأثناء وبعد إجراء العملية».

تفاصيل عملية سامي مغاوري

أجرى الفنان سامي مغاوري عملية جراحية فى شرايين القدم لتوسيع الشرايين المسدودة ؛ كما تم وضع الدعامة المعدنية عبر جدار الشريان لمنع الشريان من التضييق مرة أخرى.

وتعد حالة الفنان سامي مغاوري مستقرة حيث ينتظر خلال الساعات المقبلة قرار الأطباء بشأن مغادرته المستشفى .



سامي مغاوري يتعرض لأزمة صحية:

أعلن نجل الفنان سامي مغاوري، تعرضه لأزمة صحية وإجرائه لعملية جراحية داخل أحد المستشفيات.

كتب ابنه كريم مغاوري من خلال خاصية "الاستوري" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، "من فضلكم ادعوا لبابا هو دلوقتى في العمليات فضلا وليس أمرا".

يذكر أن وجه كريم مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري رسالة شديدة اللهجة إلى الجمهور الذين ينادونه باسم شخصية والده في مسلسل اللعبة.

وكتب كريم مغاوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" تحذير ؛ انا مبحبش مسلسل اللعبة ولو حد قالي يا ابن الملط هعتبرها سب وقذف وهحبسه".

اللعبة ٣:

بعد النجاح الكبير لمغامرة شيكو وهشام ماجد، يعود العمل الكوميدي الشهير "اللعبة" في موسم ثالث بعنوان "اللعب مع الكبار" من تأليف سعد والي وإخراج معتز التوني، وهو من "عروض شاهد الأولى"، ويُعرض على "شاهد VIP".

ويُسارع الصديقان اللدودان مازو ووسيم لاجتياز التحديات الجديدة ومحاولة الفوز في الليفل الأصعب بمساعدة فريقيهما، غير أن العقبات ستكون في طريقهما في كل خطوة، وتلاحقهما من كل حدب وصوب، وتهدد حياتهما وحياة عائلتيهما.

وبعد انتهاء أول المهمات بسلام، تفاجئهما اللعبة بأمور دقيقة وغير متوقعة.

يؤكد هشام ماجد أن "هناك الكثير من المفاجآت، أترك تفاصيلها للحلقات كي لا أفسد عنصر التشويق على المشاهد، لكن يمكنني القول أن ثمة نجوم جدد سينضمون إلى اللعبة". وفي وقت يُعرب عن سعادته بما يمكن وصفه بالاكتساح غير المسبوق للعمل، يشير إلى "أننا نتعب ونجتهد على كل أعمالنا بالطريقة نفسها، لكن سر "اللعبة" يكمن في أنه أكثر عمل حقق تفاعلاً من قبل الجمهور، إذ أن الناس تتعامل معه وكأنه مباراة يشجعون فيها فريقاً على حساب آخر".

ويضيف بالقول أنه "بعيداً عن كون النص مكتوب بطريقة ممتازة، معنا ممثلين كوميديين كبار، ومخرج هو "كوميديان" بالفطرة".

وتابع بالقول أن "العمل مع فريق الممثلين ممتع جداً، وبعد وصولنا إلى الجزء الثالث، فقد صرنا بمثابة عائلة وكل منهم له الفضل في أن "اللعبة" حقق كل هذا النجاح، تحت قيادة المخرج معتز التوني".

الجدير ذكره أن شركاء شيكو وهشام ماجد في الموسم الجديد هم كالعادة مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، منى أحمد زاهر، محمود حافظ وآخرين.

وحقق الجزء الأول والثاني من المسلسل نجاحا كبيرا حيث حقق مشاهدات عالية أثناء عرضه.